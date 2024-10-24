كان من المقرر أن يهذب طاقم CNN إلى دافور لتغطية الأزمة الإنسانية الناجمة عن الحرب الأهلية الدموية التي استمرت 18 شهرًا في السودان، لكن طاقم شبكتنا تعرض للأسر واحتجز تحت حراسة مسلحة لمدة 48 ساعة قبل أن يتمكنوا من الوصول إلى وجهتهم المقصودة.

وتم إطلاق سراح كبيرة مراسلي CNN الدوليين، كلاريسا وارد، ومنتجها، برنت سوايلز، والمصور سكوت ماكويني، بعد ذلك.

نستعرض لكم فيما يلي ما قالته وارد في حوارها مع مذيع CNN، جايك تابر:

كلاريسا وارد: كنا نحاول الوصول إلى بلدة تسمى طويلة في شمال دارفور لأنها قريبة جدًا من مدينة الفاشر المحاصرة، حيث وقعت بعض المعارك العنيفة في دارفور، وقريبة كذلك من مخيم زمزم للنازحين حيث أُعلن عن المجاعة في أغسطس. وكانت طويلة ملجأ لمئات الآلاف من الأشخاص الذين تدفقوا إليها لأنها تقع في منطقة محايدة. وهي تحت سيطرة جماعة تدعى حركة تحرير السودان، وهي جهة محايدة. لقد دعونا للإقامة معهم وكان من المفترض أن نلتقي بهم في بلدة أبو قمرة ولكن للأسف الشديد لم يأتوا. بدلاً من ذلك، تم القبض علينا من قبل ميليشيا أخرى كانت تشك فينا ويبدو أنها تعتقد أننا جواسيس. تم استجوابنا لعدة ساعات ثم أخذونا معهم لقضاء 48 ساعة في الأسر تحت شجرة سنط.



جايك تابر: كيف كان ذلك الأمر، وكيف كان وقتكم في الأسر؟ ولماذا قرروا في النهاية وبكل امتنان إطلاق سراحك أنت ومنتجك ومصورك؟

كلاريسا وارد: حسنًا، أعتقد أننا كنا محظوظين بمعنى أن خاطفينا كانوا لطفاء للغاية معنا. بعد لحظات قليلة من الذعر الشديد في البداية، جلسنا وأخبرناهم أننا آسفون على أي إساءة ارتكبناها وأن لدينا أطفالًا وعائلات، رجاءً لا تؤذونا، وبدا أنهم أصبحوا أكثر ليونة تجاهنا في تلك اللحظة. كان الأمر لا يزال متوترًا للغاية. بالطبع كان الأمر مقلقًا - عدم القدرة على التحدث إلى عائلاتنا والقلق من أن عائلاتنا قلقة بشأننا. كنا نشعر بالقلق لأننا لا نعرف متى سنتمكن من العودة إلى المنزل. وباعتباري المرأة الوحيدة، كنت قلقة بشأن الحد من تناول الطعام والماء لأنه لم يكن هناك مكان خاص لقضاء الحاجة، ولكن بعد يومين، عادوا وفجأة كانوا مبتسمين جميعًا ويلتقطون الصور وأخبرونا أننا سنعود إلى المنزل لأنه تقرر أننا لسنا جواسيس. كان ذلك بمثابة راحة هائلة، ولكن بصراحة جايك، كان الأمر لا يزال مريرًا ومخيبًا للآمال، لأننا كصحفيين لا نريد أبدًا أن نصبح القصة. نحن لسنا القصة. نحن هناك لإلقاء الضوء على القصة الحقيقية. وفي هذا الصدد، لم ننجح للأسف الشديد في هذه الرحلة من حيث تسليط الضوء على معاناة شعب دارفور.

جايك تابر: حسنًا، دعونا نسلط الضوء على هذا الأمر، لأن الحروب في الشرق الأوسط وأوكرانيا قد طغت بالفعل على الصراع في السودان، والذي يعتقد الكثيرون أنه أكبر أزمة إنسانية في العالم الآن. أعطينا إحساسًا عن حجم الحرب، وأيضًا، مدى صعوبة قيام الصحفيين مثلك بالإبلاغ عنها.

كلاريسا وارد: إذًا، من حيث الدخول إلى دارفور، فأنت تتحدث حرفيًا عن صحفي دولي واحد أو اثنين ممن تمكنوا من دخول تلك المنطقة، لم يتمكنوا من البقاء هناك إلا لفترات قصيرة. لقد كانت قدرتهم على عرض ما حدث محدودة للغاية. لا يريد الفصيلان الرئيسيان المتحاربان وجود صحفيين على الأرض. لا يريدان أن يرى الناس ما يحدث هناك. تُرتكب جرائم حرب وحشية على الأرض. كانت دارفور موقع إبادة جماعية من عام 2003 إلى عام 2005، والآن هناك العديد من الأشخاص الذين يحذرون من أن الأسوأ قد يحدث مرة أخرى. ذهبنا إلى هناك في نهاية موسم الأمطار يا جايك، هذا يعني أن القتال بدأ مرة أخرى، مختبر أبحاث ييل الإنسانية، الذي يدرس صور الأقمار الصناعية، والتي بصراحة هي البيانات الموثوقة الوحيدة التي نحصل عليها حقًا من دارفور في الوقت الحالي، قال إنه في الأسبوعين الأولين من شهر أكتوبر وحده، أشعلت قوات الدعم السريع، إحدى الفصائل المتحاربة الرئيسية، النيران في 14 قرية. لذلك هناك قلق حقيقي للغاية من أن تنتشر هذه المجاعة من صنع الإنسان وأن يستمر هذا الصراع. وكما ذكرت من قبل، فإن شبح إبادة جماعية أخرى حقيقي للغاية يحدث مرة أخرى في دارفور، بينما العالم لا يعلم، وذلك ببساطة لأنه من الصعب للغاية الحصول على بيانات موثوقة ووجود منظمات المساعدة ومنظمات حقوق الإنسان والصحفيين على الأرض، وعرض قصص شعب دارفور على العالم يا جايك.