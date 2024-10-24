في أعقاب هجوم وقع بالقرب من عاصمتها أنقرة، شنت تركيا ضربات على أهداف لحزب العمال الكردستاني في كل من العراق وسوريا.

يوضح غالب دالاي، زميل استشاري أول في مبادرة تركيا في تشاتام هاوس، أن وجود حزب العمال الكردستاني في هذه المناطق دفع تركيا إلى الرد.

قال دالاي إن هذا هو رد تركيا، لتقول لحزب العمال الكردستاني “إنني سألحق بكم ضررًا كبيرًا، إذا حدث هذا الهجوم وهجمات مماثلة في تركيا” حيث أن الوجود الرئيسي لحزب العمال الكردستاني هو شمال العراق وأيضًا في الجزء الشمالي الشرقي من سوريا حيث تسيطر مجموعة حزب الاتحاد الديمقراطي، وهو تابع لحزب العمال الكردستاني.

وأجاب دالاي عن سؤال بشأن التوقيت الذي وقع فيه الهجوم إذ أن القضية الكردية كانت موضع نقاش في البرلمان التركي قبل وقوعه حيث قال: أعتقد أن هذه القصة هي التي تجتذب أكبر قدر من الاهتمام الداخلي في تركيا.

لأن كل هذا أدى قبل أيام قليلة فقط إلى هذا الهجوم، وكان هناك أمل متزايد في أن نرى فرصة جديدة. قد نرى خطوات سياسية جديدة بشأن القضية الكردية، وخاصة بشأن عملية جديدة مع حزب العمال الكردستاني، والتي كانت ستتطلب من حزب العمال الكردستاني التخلي عن كفاحه المسلح في تركيا وإلقاء أسلحته داخل تركيا.." وأضاف بالقول: "لذا فإن توقيت هذا الهجوم بدا حساسًا للغاية، وكان الهجوم نفسه يُنظر إليه كوسيلة لتقويض أو منع هذا."

ويعتقد دالاي أن الأمر له دخل بالسياسة الإقليمية وحسابات حزب العمال الكردستاني ليس تجاه تركيا فحسب ولكن تجاه السياسة الإقليمية التي تلعب دورًا بالمنطقة.