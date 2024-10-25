قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خلال اجتماع في العاصمة البريطانية لندن، الجمعة، مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، إن هناك تطهيرًا عرقيًا يحدث في شمال غزة وأن الحكومة الإسرائيلية "لا تستمع لأحد".

وأردف الصفدي لوزير الخارجية الأمريكي: "نحن ننظر إلى شمال غزة الآن حيث نرى التطهير العرقي يحدث - ويجب أن يتوقف ذلك".

وأضاف الصفدي إن الوضع في شمال غزة "يزداد سوءًا، للأسف، في كل مرة نلتقي فيها، ليس بسبب نقص محاولاتنا، ولكن لأن لدينا حكومة إسرائيلية لا تستمع لأحد - ويجب أن يتوقف ذلك".

كما ناقش الوزيران الحرب في لبنان بين إسرائيل وحزب الله. حيث قال الصفدي إنه يعتقد أن حكومة لبنان تريد تنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701، الذي ساعد في إنهاء حرب لبنان عام 2006، والذي دعا إلى وقف إطلاق نار دائم في البلاد ونص على ضرورة انسحاب حزب الله شمال نهر الليطاني.

وتابع الصفدي بالقول إن تنفيذ القرار يمكن أن يساعد في إنقاذ "مئات الآلاف من الأرواح".