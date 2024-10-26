جنرال أمريكي متقاعد يتنبأ بما سيحدث بعد الضربات الإسرائيلية على إيران

قالت إسرائيل إنها تشن ضربات على "أهداف عسكرية" في إيران، ووصفتها بأنها رد على طهران ووكلائها.

محلل عسكري في شبكة CNN، اللواء المتقاعد جيمس "سبايدر" ماركس يعلق على هذا الأمر.

وفي سؤال طرح من قبل مذيعة الشبكة بخصوص ضربة لا تستهدف النفط أو المصافي أو الطاقة أو المواقع النووية، أجاب ماركس قائلًا إن هذه هي الخطوة الأولى وما أقترحه هو على الأرجح رد متعدد الخطوات. إذ يعتقد المحلل العسكري أن هذا الأمر جاء من جانب الجيش الإسرائيلي لملاحقة قدرة إيران على إدارة جهاز القيادة والسيطرة على صنع القرار. وربما يستهدفون الأبراج التي يستخدمونها في محاولة للحد من قدرة القيادة في إيران على اتخاذ القرارات. ثم يستهدفون قدرات الدفاع الجوي، فيعطلونها، ثم يستهدفون الأهداف العسكرية. وأضاف أنه فمن المحتمل أن إسرائيل تستهدف القدرات العسكرية وتأمل بذلك في إضعاف تلك القدرات طويلة الأمد التي يمتلكها الإيرانيون في مجال البحث والتطوير النووي.