فيديو يُظهر صواريخ إسرائيلية بسماء إيران ومحاولات اعتراضها

أظهر فيديو حديث الصواريخ الإسرائيلية وهي تستهدف العاصمة الإيرانية طهران في رد انتقامي على الهجوم الإيراني في الأول من أكتوبر.

يقول الجيش الإسرائيلي إنه الآن "حقق مهمته" بعد الضربات الدقيقة.

ويُظهر هذا الفيديو من طهران ويُظهر الصواريخ التي يتم اعتراضها بنيران الطائرات المضادة في وقت مبكر من هذا الصباح.

ويقول الجيش الإيراني إن اثنين من جنوده قُتلا في الهجمات.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه حقق أهدافًا عسكرية دقيقة ولم يشمل البنية التحتية للطاقة. وقال أيضا أن الضربات ضد إيران قد انتهت.

قال البيت الأبيض إنه لم يشارك في الهجوم الإسرائيلي ورد على أخبار الضربات من خلال حث إيران على عدم تصعيد القول:

“لم تكن الولايات المتحدة مشاركًا في هذه العملية. إنه هدفنا هو تسريع دبلوماسية وتوترات التصعيد في منطقة الشرق الأوسط.

نحث إيران على التوقف عن هجماتها على إسرائيل حتى تنتهي هذه الدورة من القتال دون مزيد من التصعيد."