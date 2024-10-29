تحدثت مذيعة CNN، كريستيان أمانبور، مع علي فايز، مدير مشروع إيران في مجموعة الأزمات الدولية، حول الخطوة التالية التي قد تتخذها طهران بعد الهجوم الإسرائيلي على أهداف عسكرية.

نستعرض لكم فيما يلي نص الحوار الذي دار بينهما:

كريستيان أمانبور: علي فايز هو مدير مشروع إيران في مجموعة الأزمات الدولية، وهو ينضم إلي من واشنطن. أهلاً بك من جديد في البرنامج. علي، ما الذي تقوله التكهنات في طهران الآن؟

علي فايز: إنه لأمر رائع أن أكون معكم مرة أخرى يا كريستيان. انظري، الحقيقة هي أن الجمهورية الإسلامية لم تكن قط عُرضة للخطر إلى هذا الحد، ربما منذ ثمانينيات القرن العشرين في خضم الحرب العراقية الإيرانية. درعها الإقليمي، حزب الله، تصدّع، ودرعها الداخلي، والذي يتألف من أنظمة دفاع جوي روسية الصنع، تم تدميره بالكامل بهذا الهجوم الإسرائيلي. وتم إضعاف سيفه - الصواريخ الباليستية - نتيجة لنظام الدفاع الجوي الإسرائيلي متعدد الطبقات. إنها تواجه الآن مجموعة من الخيارات السيئة للغاية، إذا سمحت لي باستخدام مصطلحات البوكر للإشارة إلى حسابات آية الله. أعتقد أن الخيارات الثلاثة هي إما "التفويت"، أو عدم الرد. القلق هنا هو أنه إذا استخدموا هذا الوقت لإصلاح دفاعاتهم الداخلية ومحاولة إعادة تأهيل حلفائهم الإقليميين، وخاصة حزب الله، فقد يفوت الأوان سريعًا، لأنهم تعلموا درسًا من عدم الاستجابة بعد مقتل (إسماعيل) هنية، الأمر الذي شجّع إسرائيل على الذهاب بعيدًا وبسرعة كبيرة، وخاصة في قطع رأس حزب الله. وبالتالي هناك قلق بأن هذا من شأنه أن يؤدي إلى تطبيع الهجمات على طهران وسيجلب المزيد من الهجمات إذا لم يردوا. الخيار التالي هو "الزيادة"، أو التصعيد. ولكن هذه المرة سيكون التصعيد أعلى من الذي حدث في الأول من أكتوبر. غير أن هذا قد يؤدي إلى المزيد من الدمار المحتمل على الأرض في إسرائيل وربما حتى الخسائر الأمريكية أو الإسرائيلية. وعندئذ فإن الضربة الإسرائيلية المضادة ستكون أكثر فعالية وقوة لأن الدفاعات الإيرانية أصبحت الآن أضعف بكثير. وأخيراً، الخيار الأخير هو "المراهنة بالكل" ومحاولة الاندفاع نحو السلاح النووي، ولكن هذا أيضاً أسهل قولاً من الفعل.

كريستيان أمانبور: لماذا يكون هذا أسهل قولاً من الفعل؟ لأن النقطة الأخيرة التي ذكرتها هي ما يتم الإشارة إليها كمصدر قلق من قبل المحللين في واشنطن، على سبيل المثال، والأمريكيين في الحكومة وخارجها، والذين يقولون إن الأمر قد يؤدي بشكل متناقض إلى هذا على وجه التحديد.

علي فايز: بالتأكيد. وكنت أقول منذ بداية هذا العام إنه كلما نجحت إسرائيل في إضعاف الردع الإقليمي لإيران، كلما فشلت من خلال دفع إيران نحو الردع النهائي، وهو الأسلحة النووية. ولكن السبب الذي يجعلني أقول إن الأمر ليس بهذه البساطة بالنسبة للإيرانيين هو أن برنامجهم النووي مخترق بشكل عميق من قبل الاستخبارات الإسرائيلية والغربية. وعلى هذا، فإذا قرروا الاندفاع نحو الأسلحة النووية، فمن المرجح أن يتم اكتشاف ذلك، وسوف يصبح ذلك في حد ذاته دعوة لهجوم من جانب إسرائيل أو الولايات المتحدة. إضافة لذلك، فهم قادرون على الوصول إلى مواد نووية عالية التخصيب، لكن هذا لا يعني أنهم يمتلكون سلاحاً نووياً قابلاً للتنفيذ. تستغرق عملية التسلح ما بين ستة إلى ثمانية عشر شهراً، وخلال هذه الفترة يصبحون عُرضة للخطر. ولكن حتى إذا ما أخذنا الأمر إلى النهاية، فإذا امتلكوا أسلحة نووية، هذا العام وحده، هاجمت إيران باكستان وإسرائيل، وهما دولتان نوويتان. وهذا يثبت أن الردع غير التقليدي لا يحميك بالضرورة من الهجمات التقليدية.