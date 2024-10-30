"كل يوم شعرت وكأنه عرض رعب".. طبيب أمريكي يصف الواقع المرير في غزة

تحدثت مذيعة شبكة CNN كريستيان أمانبور في جانب من لقائها مع الطبيب الأمريكي الدكتور سامر العطار، الذي تطوع في مستشفيات غزة، حول شكل الوضع داخل المراكز الطبية في الاقطاع وكيف كان الأمر يزداد سوءًا خلال تواجده هناك.

في سؤال حول شعوره بشكل عام بخصوص ما شهده في المستشفيات في شمال غزة التي عمل فيها، أجاب الدكتور العطار قائلا: "واقع الوضع الآن هو أن الموت والرعب والمعاناة ما زالت مستمرة. هناك مستشفيات مع المرضى الذين يموتون، لا يوجد طعام، لا وقود، لا ماء، لا أدوية، لا فحوصات متقدمة أو تصوير بالرنين المغناطيسي، لا أثواب للمرضى، لا قفازات، لا معدات."

وأضاف العطار بالقول: "أعتقد أن أي طبيب أو ممرضة عملت في غزة قد رأى ذلك حيث يكون لديك 50 شخصًا على الأرض ينزفون حتى الموت وأحيانًا تشعر أن هناك جثث أو أجزاء من الجسم أكثر من الناس لعلاجها. وأنت فقط، لا تشعر حقًا أنك يمكن أن تكون طبيبًا جيدًا أو ممرضة جيدة لأن هناك الكثير من الأشخاص للمساعدة ولا يمكنك الوصول إليهم جميعًا".

وفي اللقاء المزيد من التفاصيل ...