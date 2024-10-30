تحدث الطبيب الأمريكي، الدكتور سامر العطار، الذي تطوع في مستشفيات غزة، في مقابلة مع مذيعة CNN، كريستيان أمانبور، مشيرًا إلى أن بعض الرسائل التي يتلقاها من زملائه الذين عمل معهم في مستشفيات القطاع "صعبة"، وذلك بسبب شعورهم "بالعجز، لأنهم بعيدون جدًا ولا يمكننا الوصول إليهم".

نستعرض لكم فيما يلي نص الحوار الذي دار بينهما:

كريستيان أمانبور: أريد أن أسألك، لأنني متأكدة من أن هذا حدث - أو صحح لي إذا لم يكن قد حدث - عندما كنت هناك، في محاولتهم للإيقاع بحماس، كانت هناك منازل ومباني مدنية تعرضت للقصف بالقنابل والهجوم وما إلى ذلك، وقتل العديد من المدنيين تمامًا مثل ما حدث بين عشية وضحاها. لقد رأينا هذه الصور المروعة حقًا لمواطني هذا المبنى في جباليا وسنعرضها على الذين أُمروا بالإخلاء بمساعدة الصليب الأحمر. غادر الرجال والنساء والأطفال المبنى، ثم أُمرت النساء بالمضي قدمًا مع الأطفال ومتعلقاتهم، وجُرِّد الرجال وتم تجميعهم في الأساس في مجموعة. وقد تم التحقق من الصور، وسمعنا من أحد الرجال الذي يبلغ من العمر 27 عامًا أنهم لم يعرفوا تمامًا ماذا يفعلون لقد قرروا أنه يتعين عليهم- هذه الصورة - أن يبتعدوا بأنفسهم وأطفالهم ويحاولوا الخروج من هذا الوضع. ولكن انظر، هناك أشخاص مسنين في هذه الصورة، وهناك أطفال صغار في هذه الصورة. هل صادفت هذا من قبل؟ هؤلاء الرجال الذين تم فصلهم ثم إرسالهم عبر أجهزة الكشف عن المعادن أو أي ما شابه. لكن الأمر مهين بسبب الطريقة التي يجلسون بها هناك في البرد القارس الآن.

الدكتور سامر العطار: نعم. في كل مستشفى عملت فيه، يمكن أن تقابل طبيبًا أو ممرضة فلسطينيين ممن مروا بذلك. أتذكر أنني التقيت جراح عظام، الدكتور عبيد، في مستشفى العودة، لا أعرف أين هو أو ماذا حدث له، لكنني عملت معه. لقد رأيته ينقذ الكثير من الناس. كان لديه أيضًا قصة عن مداهمة مستشفى، وتم تجريد جميع الذكور وتقييدهم. تم إطلاق سراح بعضهم، وتم احتجاز البعض الآخر. بعض الجراحين الذين عملت معهم، لم أسمع عنهم. لذا، لم أشهد ذلك قط، لكن كل طبيب وممرضة عملت معهم كانت لديهم قصة عن ذلك.



كريستيان أمانبور: نعم، أعني أن الصور لا تُطاق حقًا، وأريد أن أعرف - لقد أشرت إلى الأمر نوعًا ما - لكن هل يمكنك التواصل مع أي من الأطباء الذين تعرفهم هناك؟ هل تعرف على وجه التحديد ما يمرون به الآن من حيث قدرتهم على القيام بالإسعافات الأولية الأساسية؟



الدكتور سامر العطار: حسنًا، الأشخاص الذين يمكنني الوصول إليهم يصفون مواقف مروعة. كما قالوا، ليس لديهم سوى أيديهم العارية، ويتخذون قرارات واعية بالابتعاد عن الناس وتركهم يموتون لأنهم لا يستطيعون مساعدتهم. هناك آخرون حاولت الوصول إليهم لكنهم لم يردوا، ولا أعرف ما إذا كان ذلك بسبب فقدان هواتفهم أو لأنهم قُتلوا. أرسل لي أحد الممرضين رسالة نصية يقول فيها إن مولوده الجديد بلغ من العمر عامًا واحدًا، ويتساءل فقط، كما تعلمون، أن هذا الطفل جاء إلى العالم، وعندما ولد، كان ذلك بمثابة فرحة حياته، والآن ليس لديه طعام، ولا ماء، ولا حفاضات. هناك مياه صرف صحي في الشوارع، وكان يقول إنه في بعض الأيام يصلي فقط من أجل أن ينهي الله كل هذا. وهذا أمر صعب، من الصعب، من الصعب تلقي هذه الرسائل النصية، لأننا هنا نشعر بالعجز، لأنهم بعيدون جدًا ولا يمكننا الوصول إليهم.



كريستيان أمانبور: هل تستطيع الحفاظ على صحتك العقلية، وتوازنك.

الدكتور سامر العطار: نعم، لا أعتقد أن هناك مقاسًا واحدًا يناسب الجميع. لكنني أقول إن هذا النوع من العمل مُرضٍ للغاية. إنه ذو معنى كبير، ولكنه أيضًا مرهق للغاية، وعليك أن تتعلم كيف تتقبل الأحزان مع الأفراح، وتتقبل الضربات. لهذا السبب نستمر في العودة. هذا جزء من الوظيفة.