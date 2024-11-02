مع تضرر النظام الصحي في لبنان جراء الغارات الجوية الإسرائيلية على أهداف لحزب الله في لبنان، يقول الدكتور ثائر أحمد لشبكة CNN إن الهجمات تعيد إليه ذكريات عمله في غزة، ويخشى أن تتصاعد الحرب وتتوسع.

كان الدكتور ثائر أحمد في غزة قبل بضعة أشهر.. والآن هو في لبنان، حيث يقول إن الضربات الإسرائيلية تعيد إليه ذكريات الماضي. حيث قال الطبيب متسائلًا: "لقد قُتل بالفعل أكثر من 100 عامل في مجال الرعاية الصحية في لبنان. ونحن نعلم أن هذا العدد في غزة وصل إلى 1000. هل نسير في نفس الاتجاه؟"

وأضاف الطبيب عن مشاهداته في غزة ولبنان: “كان الدمار واسع النطاق وعشوائيًا والطريقة التي تأثر بها السكان المدنيون بما كان يحدث، كانت مروعة وكارثية. وإذا نظرت إلى القرى في جنوب لبنان الآن، فستجد الطريقة التي تم بها تفجيرها بالكامل، وتسويتها بالأرض تمامًا."

وتابع الطبيب بالقول: "لن ترى أي نوع من الخطوط الحمراء للجيش الإسرائيلي.إنه لا ​​يُهم. هل أنت مسعف في سيارة إسعاف تذهب لمساعدة الجرحى والمصابين؟ هل أنت مستشفى تحاول استقبال المرضى وعلاجهم؟ هل أنت ملجأ؟ هل أنت مدرسة؟ إنه لا ​​يُهم.”

وردًا على نتائج شبكة CNN، قال الجيش الإسرائيلي إنه: "يعمل وفقًا للقانون الدولي بشكل صارم". و"إن حزب الله وبنيته التحتية متغلغلة بعمق في الساحة المدنية. ويضع حزب الله قواته العسكرية بشكل استراتيجي على مقربة من المرافق الطبية".