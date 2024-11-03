قالت إسرائيل إنها ألقت القبض على أحد كبار عناصر حزب الله خلال عملية خاصة. ويُظهر فيديو مزعوم القوات الإسرائيلية مع رجل واحد قيد الاحتجاز. وقالت وكالة رويترز للأنباء إنها أكدت موقع الفيديو، لكنها لا تستطيع تأكيد تاريخ تصويره.

وفي غزة، فالت اليونيسف إن أكثر من 50 طفلاً قتلوا في جباليا بشمال القطاع على مدار 48 ساعة. وأضافت الوكالة أيضاً أن إحدى الموظفات العاملات في مجال التطعيم ضد شلل الأطفال تعرضت لإطلاق نار أثناء قيادتها لسيارتها. واستأنفت الأمم المتحدة حملة التطعيم ضد شلل الأطفال، السبت، بعد تعليقها بسبب مخاوف أمنية.

ومن جانبه، تعهد المرشد الأعلى الإيراني برد "يكسر الأسنان" على إسرائيل والولايات المتحدة بعد الضربة الإسرائيلية على إيران الشهر الماضي. وقال إن إيران لها الحق في الرد على الضربات الإسرائيلية.