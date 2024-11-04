تظهر مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي طالبة تتجول خارج جامعة آزاد الإسلامية في طهران بإيران شبه عارية باستثناء ملابسها الداخلية. ووفقًا للطلاب ومجموعات الناشطين من الجامعة، كانت الطالبة تحتج على التطبيق التعسفي لقواعد اللباس الصارمة في إيران.

وتقول قناة التواصل الاجتماعي الطلابية، أمير كبير، إن أعضاء الباسيج، وهي مجموعة شبه عسكرية تطوعية إيرانية، خلعوا حجاب الشابة ومزقوا ملابسها، في حين تقول وكالة أنباء فارس التي تديرها الدولة إنها خلعت ملابسها بعد أن "تحدث" أفراد الأمن معها بهدوء حول انتهاك قواعد اللباس.

من جانبه، قال المتحدث باسم الجامعة قال إن الطالبة كانت تعاني من اضطراب عقلي، ولم تتمكن شبكة CNN من تحديد الظروف وراء الحادث بشكل مستقل.

في إيران، يمكن إخضاع النساء لعقوبة قاسية لعدم ارتداء الحجاب في الأماكن العامة.

وفي السنوات الأخيرة، واجه النظام الإيراني ردود فعل عنيفة بسبب تطبيق هذه القواعد بشكل صارم وعنيف في كثير من الأحيان من قبل ما يسمى بشرطة الأخلاق.

كما اندلعت احتجاجات في عام 2022 في جميع أنحاء العالم بعد اعتقال مهسا أميني البالغة من العمر 22 عامًا بعنف لارتدائها الحجاب بشكل غير صحيح كما يُزعم. توفيت لاحقًا أثناء احتجازها لدى الشرطة. يزعم المسؤولون الإيرانيون أنها أصيبت بنوبة قلبية.

وأثار هذا الحادث الأخير مرة أخرى القلق بشأن سلامة وحرية النساء في إيران، بينما دعت منظمة العفو الدولية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن طالبة جامعة آزاد، كما تطالب بالسماح لها بالوصول إلى أسرتها ومحاميها.