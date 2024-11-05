"هناك حاجة للثقة".. نتنياهو يوضح سبب إقالته وزير الدفاع الإسرائيلي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إن الثقة بينه ووزير الدفاع المُقال يوآف غالانت "تصدعت" خلال الأشهر القليلة الماضية.

قال رئيس الوزراء، في بيان مصور بعد إقالة غالانت: "التزامي الأسمى كرئيس وزراء لإسرائيل هو الحفاظ على أمن إسرائيل وتحقيق النصر الكامل.

وتابع نتنياهو: "في خضم الحرب، أكثر من أي وقت مضى، هناك حاجة إلى الثقة الكاملة بين رئيس الوزراء ووزير الدفاع. ولسوء الحظ، على الرغم من وجود مثل هذه الثقة في الأشهر الأولى من الحملة - فضلاً عن العمل المثمر للغاية - خلال الأشهر الأخيرة، تصدعت هذه الثقة بيني وبين وزير الدفاع".