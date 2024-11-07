انفجارات ضخمة قرب مطار بيروت الدولي وسط غارات إسرائيلية

ضربت غارات جوية إسرائيلية عدة مناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت صباح الخميس، بحسب مقطع فيديو لرويترز وصحفيين محليين في العاصمة اللبنانية.



ومن غير الواضح ما إذا كان هناك ضحايا في الضاحية، التي تضم أحياء سكنية مزدحمة وتعد مركز جماعة حزب الله المسلحة.



وقال الصحفيان المحليان اللذان يعرفان المنطقة المتضررة وطلبا عدم الكشف عن هويتهما لأسباب أمنية، إن الفيديوهات أظهرت أيضًا وقوع انفجارات بالقرب من الجدار الغربي للمطار.



وجاءت الغارات بعد ساعتين من نشر المتحدث باللغة العربية باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، أفيخاي أدرعي، صورًا وخرائط للمباني في المقاطعات الأربع بالضاحية على منصة التواصل الاجتماعي X، إلى جانب تحذير من أن السكان الذين يعيشون بالقرب يجب أن يخلوا المنطقة.



وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مباني تابعة لحزب الله. في حين تواصلت شبكة CNN مع الجيش الإسرائيلي للتعليق على الغارات التي شنت صباح الخميس.



