تتحدث مذيعة CNN، كريستيان أمانبور، مع يان إيغلاند، الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين، حول الوضع الإنساني المتدهور في غزة، في مقابلة سلطت الضوء على ما شاهده إيغلاند بزيارته الأخيرة إلى القطاع.

نستعرض لكم فيما يلي نص الحوار الذي دار بينهما:

كريستيان أمانبور: يان إيغلاند. أهلاً بك مرة أخرى في البرنامج.



يان إيغلاند: شكراً لك.



كريستيان أمانبور: إذًا لقد كنت هناك آخر مرة، وتحدثنا معك آخر مرة في غزة، في فبراير الماضي. لقد كان ذلك منذ زمن. وأريد فقط أن أعرف من وجهة نظرك، كيف تغيرت الأمور بالنسبة للناس؟



يان إيغلاند: إنها أسوأ بكثير، أنا أشعر حقاً بالصدمة الشديدة، لقد كنت في مدينة غزة طوال اليوم وفي خانيونس ورفح بالأمس، لقد دمرت غزة. لا توجد طريقة أخرى لوصف الأمر. إنها منطقة حضرية مكتظة بالسكان مليئة باللاجئين منذ البداية وقد دمرت. هناك عشرات الآلاف من القتلى، ومعظم العائلات التي التقيت بها، بما في ذلك زملائي الفلسطينيين من غزة، لقد تم مطاردتهم حول الخريطة هنا 10 مرات. لقد فقدوا منزلهم، منزل أقاربهم، منزل عمتهم، عمهم، إلخ. إنهم في الحقيقة في قاع الحفرة. يجب أن تنتهي هذه الحرب العبثية. إنها ليست دفاعًا عن النفس كما تدعي إسرائيل وحلفاؤها في التسليح، مثل الولايات المتحدة. هذا تدمير غير قانوني لمجتمع مدني.



كريستيان أمانبور: حسنًا. دعني أسألك، لأنك ذكرت الولايات المتحدة، فقد أجريت انتخابات كما تعلم، وفاز بها دونالد ترامب. أريد أن أعرف ما إذا كنت تعتقد.. أدرك أن الوقت مبكر جدًا ولكن بناءً على الماضي.. هل سيكون هناك نهج مختلف من جانب ترامب عن نهج إدارة بايدن؟ وإذا كان الأمر كذلك، فما هو؟



يان إيغلاند: حسنًا، لقد حصلنا على بعض المساعدة الإنسانية من إدارة بايدن لكنهم كانوا غير قادرين على فعل أي شيء لإنهاء العنف وكذلك حصار السكان هنا. قال دونالد ترامب سأنهي هذه الحرب، سأحقق السلام. يقول إنه سياسي قوي. أعتقد أنه يستطيع ممارسة الضغط على الطرف الأقوى، وهو إسرائيل، وربما يستطيع العمل مع الدول العربية وغيرها من الدول لجعل الجانب الفلسطيني يتجمع ويتماسك ويعترف بإسرائيل ويطلاق سراح الرهائن حتى لا يُقتل المزيد من الآلاف من الأطفال. يُقتل الآلاف من الأطفال هنا في غزة، وعشرات الآلاف الآخرين يتضورون جوعًا.



كريستيان أمانبور: قال الرئيس بايدن والإدارة إنه ما لم يتم حل هذا الوضع الإنساني، فإنهم سيعيدون النظر في القواعد التي يقدمون بموجبها المساعدات العسكرية، والتي من المفترض أن يتم تحديدها في غضون أسبوعين، أو الفترة التي تمتد 30 يومًا. لا يمكنكم حتى الوصول إلى الشمال، صحيح؟ حيث سمعنا الأمم المتحدة تقول إن الشمال بأكمله يواجه مجاعة.



يان إيغلاند: لم يكن هناك أي تحسن حتى في وصول المساعدات الإنسانية إلى النساء والأطفال هنا. كنا في حاجة إلى 5600 شاحنة يوميًا، ليس أن تسليمها عبر الحدود، ولكن إلى شعب غزة. يتم تسليم 30 شاحنة إنسانية، 30 شاحنة، ثلاثة صفر، يتم تسليمها يوميًا إلى مليوني شخص. هذا لاشيء، والكثير مما تم تسليمه تم نهبه الآن. لا تصل المساعدات إلى الناس لأن الشرطة تعرضت للقصف ولم يعد هناك قانون أو نظام. لذا فإن الحكم هو أن إسرائيل لم تقدم المساعدات الإنسانية ولا الظروف الملائمة لذلك، ولابد أن يكون لذلك عواقب.



كريستيان أمانبور: لقد ذكرت أن كل هؤلاء الناس يتنقلون كثيرًا، ونسمع من أولئك في شمال غزة، كما قلت للتو، أنهم معزولون، وأن الناس يخافون حتى من التحرك لأنهم يخشون إطلاق النار عليهم عندما يتحركون، وهم لا يعرفون حتى ماذا يفعلون بعد الآن. وهناك جانب آخر، يسمى “خطة الجنرال”، التي تنفيها الحكومة الإسرائيلية، ولكن يبدو أنها تُنفذ، مثل تطويق وحصار بعض المدن، إما لتجويعها أو إجبارها على الاستسلام. هل تعتقد أن هذا يحدث؟



يان إيغلاند: ما أراه، مع عودتي للتو من مدينة غزة المجاورة للمحافظة الشمالية، هو أنها محاصرة، هناك خنق - ولا يمكن وصف الأمر بعبارة أخرى - لأكثر من 100 ألف شخص هناك. أنا متأكد من أن هناك بعض الأشرار في الداخل يقاتلون هذا، ولكن هناك المزيد من الأطفال والنساء الأبرياء، كلهم ​​يتعرضون للخنق الآن. لا توجد مساعدات تدخل. التقيت بأشخاص فروا من مخيم جباليا، الذي يقع في وسط تلك المناطق المحاصرة، وقالوا إنه ليس لديهم ما يأكلونه. كانوا يتضورون جوعاً بينما كان هناك أشخاص يتقاتلون وسط السكان المدنيين. لقد فروا من الموت المؤكد في جباليا إلى أنقاض غزة. تحولت مدينة غزة إلى أنقاض كاملة. هذا هو المكان الذي يعيشون فيه الآن. وهذه علامة على أن هذا يجب أن ينتهي. وإذا كانت لدى إسرائيل خطة، "خطة الجنرال"، لإخلاء واستعمار شمال إسرائيل، فإن بقية العالم لن يقبل ذلك. أعتقد أن الرئيس ترامب سوف يفهم أن التكلفة على إسرائيل وحليفتها - الولايات المتحدة - ستكون باهظة إذا رأى العالم أجمع هذه المذبحة الجماعية للشعب واستعمار اللأراضي والنقل القسري للسكان الأصليين في غزة.

