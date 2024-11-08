فيديو يُظهر لحظات وقوع هجوم على مشجعي فريق كرة قدم إسرائيلي في أمستردامالشرق الأوسطنشر الجمعة، 08 نوفمبر / تشرين الثاني 2024أظهرت مقاطع فيديو نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أعمال عنف ضد مشجعي فريق مكابي تل أبيب الإسرائيلي لكرة القدم بعد مباراة أقيمت في أمستردام، الخميس.وفي بيان على منصة إكس (تويتر سابقًا)، قال رئيس الوزراء الهولندي، ديك شوف، إنه "مذعور من الهجمات المعادية للسامية على المواطنين الإسرائيليين"، وهو على اتصال برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.في حين لم تتمكن CNN بعد من التحقق من تلك المقاطع المنشورة.قراءة المزيدإسرائيلهولندابنيامين نتنياهوتل أبيبحوادث