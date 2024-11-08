أظهرت مقاطع فيديو نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أعمال عنف ضد مشجعي فريق مكابي تل أبيب الإسرائيلي لكرة القدم بعد مباراة أقيمت في أمستردام، الخميس.

وفي بيان على منصة إكس (تويتر سابقًا)، قال رئيس الوزراء الهولندي، ديك شوف، إنه "مذعور من الهجمات المعادية للسامية على المواطنين الإسرائيليين"، وهو على اتصال برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

في حين لم تتمكن CNN بعد من التحقق من تلك المقاطع المنشورة.