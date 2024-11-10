وصف بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، فوز دونالد ترامب بأنه: "أعظم عودة في التاريخ"، حيث كانت تعتبر فترة رئاسته الأولى سلسلة من السياسات المؤيدة لإسرائيل، منها نقل السفارة الأميركية إلى القدس.

في حين يتوقع الإسرائيليون من فترة ولاية ترامب الثانية، دعمًا كاملاً للعمل العسكري في غزة ولبنان وبالطبع في إيران.

وقال دونالد ترامب الرئيس الأمريكي المنتخب إنه يريد السلام في الشرق الأوسط، ولكن في معظم أنحاء المنطقة هناك خوف وقلق بشأن ما ستجلبه رئاسته.

في إيران من المرجح أن يكون الدعم الأميركي الأكثر ثباتًا لإسرائيل، مصدر قلق كبير، وفي الوقت نفسه، وسط أنقاض غزة، حيث لا يزال أكثر من 100 رهينة محتجزين، أعرب بعض الفلسطينيين عن أملهم في أن يساعد ترامب في إنهاء الصراع، في حين يشكك كثيرون آخرون في أن الرئيس الأميركي القادم سيفعل الكثير لتحسين حياتهم.