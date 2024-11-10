حاصر الجيش الإسرائيلي جباليا قبل أكثر من شهر وشن عملية برية جديدة هناك، مما أجبر السكان على الفرار وسط قتال عنيف.

وقال رئيس الأركان العامة للجيش الإسرائيلي إن نحو ألف من مسلحي حماس قتلوا في شمال غزة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، كما أسر ألف جندي آخر أثناء زيارتهم منطقة مخيم جباليا للاجئين شمال غزة، الجمعة.

وتقول وكالة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) إن 64 هجوما على الأقل وقع ضد المدارس في قطاع غزة في الشهر الماضي، أي ما يقرب من هجومين يوميا.

وأصدرت الأمم المتحدة تقريراً جديداً ومفصلاً عن الضحايا في غزة خلال الأشهر الستة الأولى من الصراع هناك، وقالت إن ما يقرب من 70% منهم كانوا من النساء والأطفال.

وقال فولكر تورك المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إن التقرير أظهر أن الخسائر في صفوف المدنيين كانت نتيجة مباشرة لعدم الامتثال للمبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي.. فيما لم يعلق الجيش الإسرائيلي على التقرير بعد.