منذ بدأت الحرب في غزة في أكتوبر من عام 2023، تصاعدت وتيرة العنف الذي يمارسه المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة. ارتفعت أعداد الفلسطينيين الذين قتلوا أو تعرضوا للترهيب على أيدي المستوطنين الذين يحاولون إجبارهم على ترك أراضيهم.

كما سجّل نشطاء السلام الإسرائيليون مؤخراً حالة من هذا النوع من الترهيب العنيف، حيث هدد مستوطن ملثم باغتصاب مزارع فلسطيني والاستيلاء على أرضه، لأنه يقول إن "الله أعطاه إياها".

أجرى مراسل CNN، نك روبرتسون، مقابلات مع مستوطن ومزارع وناشط سلام، وعاش تجربة ترهيب المستوطنين أثناء حضور جنازة فلسطيني قُتل على يد مستوطن.

يأتي كل هذا في الوقت الذي حذر فيه رئيس الاستخبارات الإسرائيلية رونان بار نتنياهو من أن "الإرهاب اليهودي" من المستوطنين يشكل خطراً يهدد بإلحاق الضرر بصورة إسرائيل الدولية.