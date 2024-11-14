يقول الدفاع المدني بغزة إن 15 شخصًا على الأقل قتلوا في الغارات الإسرائيلية على بيت حانون، في حين هرب مئات الأشخاص الآن من هذه المدينة بشمال غزة بعد أن اقتحمها الجنود الإسرائيليون.

جاء هذا النزوح الجماعي الأخير بعد وصول 3 شاحنات مساعدات إلى بيت حانون لأول مرة منذ أكثر من شهر.

وقال برنامج الغذاء العالمي، الذي سلم المساعدات، إنه تلقى تقارير عن قيام القوات الإسرائيلية بتطويق المنطقة التي تم تسليم المساعدات إليها وأمرت العائلات بالفرار.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته تحركت بالفعل إلى تلك المدينة حيث تم تسليم المساعدات الإنسانية للتو، وزعم أنهم ألقوا القبض على "عشرات الإرهابيين".

كما قالوا أيضًا إن قواتهم سهلت ؛إخلاء المدنيين "بشكل آمن ومنظم من أجل سلامتهم".