تحدثت مذيعة CNN، كريستيان أمانبور، مع الرئيس الفخري لمجلس العلاقات الخارجية، ريتشارد هاس، حول "الفرصة الاستثنائية" أمام دونالد ترامب في الشرق الأوسط والحملة الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة.

نستعرض لكم فيما يلي نص الحوار الذي دار بينهما:

ريتشارد هاس: هناك حاليًا فرصة استثنائية في الشرق الأوسط. فيما يتعلق بغزة، وإذا وافقت إسرائيل ببساطة على وقف إطلاق النار، فلن يكون لديها فرصة لاستعادة الرهائن فحسب، وإنما إذا اقترن ذلك بنوع من الالتزام تجاه كيان سياسي أو دولة فلسطينية، أعتقد أنه عندئذٍ يمكنك إحضار قوة استقرار عربية إلى غزة، ويمكنك إرساء النظام هناك، ولن تتمكن حماس من الظهور مجددًا ولن تكون هناك حاجة إلى احتلال إسرائيلي. يبدو لي أن هذا يصب في مصلحة إسرائيل إلى حد كبير، والفرصة متاحة، والدول العربية مستعدة للقيام بذلك، ومن ثم يمكنك إعادة البناء. لذا فإن ذلك سيكون مكسبًا سياسيًا واستراتيجيًا واقتصاديًا وإنسانيًا. في لبنان، لقد وجهت إسرائيل ضربة حاسمة لحزب الله. لذا أود أن أقول: دعونا نبني على ذلك. دعونا نحصل على وقف لإطلاق النار، ودعونا نعيد هؤلاء الإسرائيليين الستين أو السبعين ألفًا إلى منازلهم في شمال إسرائيل، ولنضع الأساس لوقف إطلاق نار طويل الأمد. وربما يكون ذلك بداية إعادة بناء دولة حديثة في لبنان. لنوقف الاستيطان، الذي أعتقد أنه يمنع أو يغلق إمكانات الدبلوماسية في هذا الجزء من العالم. آمل ألا يتخذ الإيرانيون خطوة أخرى ضد إسرائيل، وعندها ربما نتمكن من تهدئة العلاقة الإسرائيلية الإيرانية لفترة من الوقت. لذا أعتقد أن السيد ترامب سيصل إلى منصبه بفرصة استثنائية، لكن هذه الفرصة لن تُحصد إذا أعطى الأمريكيون الإسرائيليين حرية التصرف في أي شيء وكل شيء، وإنما إذا ضغطنا على إسرائيل لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة، ووقف إطلاق النار في الشمال، وبدء عملية سياسية. نحن لا نتحدث عن دولة فلسطينية غدًا أو الأسبوع المقبل أو العام المقبل، ولكن دعونا نبدأ على الأقل عملية سياسية تسمح - من بين أمور أخرى - لقوة استقرار عربية بالدخول إلى غزة.



كريستيان أمانبور: أعني، أتساءل عما إذا كان بإمكانك أن ترى ذلك ممكنًا حتى بالنظر إلى من هو المسؤول في إسرائيل، والداعمين الأيديولوجيين لنتنياهو الذين لا يريدون حقًا أيًا من ذلك، والذين قالوا بالفعل إن انتخاب ترامب يجب أن يكون "بمثابة الضوء الأخضر لنا للذهاب وإنهاء مشروع المستوطنات وكل ما تبقى من الأمر". أعني، إنهم حريصون جدًا على ذلك. يعتقدون أن لديهم حليفًا قويًا بناءً على ما فعله لهم في المرة الأخيرة. لكن أريد أن أسألك: لماذا تعتقد أن إسرائيل لا تستغل ما قلته للتو؟ بأنها وجهت ضربات مدمرة حقيقية لحزب الله وحماس، ويبدو أنها تلعب لعبة "ضرب الخُلد" المميتة والرهيبة في شمال غزة ذهابًا وإيابًا، مع استهداف جيوب حماس جوًا، ومرة ​​أخرى، عشرات ومئات المدنيين والأطفال يُقتلون يوميًا. لماذا لا ترى إسرائيل أنها منتصرة وتتوقف الآن؟



ريتشارد هاس: انظري، إسرائيل تنتصر عسكريًا لكنها لا تنتصر سياسيًا لأنها لم تُدخِل العنصر السياسي في سياستها. نحن نواجه عوائد متناقصة في غزة، حيث يقومون بقصف الأنقاض، أو في بعض الحالات، كما تقولين، يضربون الخلد. حماس تعود إلى الظهور في مناطق معينة. انظري، عند تقييم أو تحليل دوافع رئيس الوزراء الإسرائيلي وبعض من حوله، من الواضح أن بعض من حوله يريدون ضم الأراضي، إنهم يريدون ضم أجزاء من الضفة الغربية، ويريدون وقف ظهور دولة فلسطينية إلى الأبد. يريدون إعادة استيطان أجزاء من غزة. أعتقد أن رئيس الوزراء يفضل بوضوح البقاء كرئيس وزراء حرب، مما يؤدي من بين أمور أخرى إلى تأجيل أي تحقيقات في سبب السماح بحدوث السابع من أكتوبر. إنه لا يريد تقسيم ائتلافه. لذلك لدى الناس كل أنواع الدوافع لمواصلة هذه الصراعات. ولكن مرة أخرى، الأمر متروك للرئيس ترامب للضغط إذا كان يريد شيئًا مختلفًا. سأخبرك، لقد تناولت الإفطار مؤخرًا بالأمس مع إسرائيلي، وقال إن هناك بعض الأشخاص في الحكومة الإسرائيلية الذين لا يشعرون بالراحة مع الرئيس المنتخب ترامب، لمجرد أنه لا يمكن التنبؤ بتصرفاته. كما تعلمون، كنا نعرف ما هي تفضيلات إدارة بايدن، لكنها لم تقدم الكثير حقًا. لذلك، انتقدت باستمرار الحكومة الإسرائيلية لكنها لم تملك أي شيء تقريبًا لتظهره. أعتقد أن الرئيس ترامب لديه على الأقل الإمكانات، إذا أراد، للاتصال هاتفيًا ببيبي نتنياهو والقول له بشكل أساسي: "بيبي، هذا ما يجب عليك فعله. سيتعين عليك العمل معي على مدار السنوات الأربع القادمة. هذا ما أريده وأحتاجه منك".