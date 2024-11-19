إلياس بوصعب لـCNN: أرى فرصة لوقف إطلاق النار في لبنان لكنها غير مضمونة

أعرب إلياس بوصعب، نائب رئيس البرلمان اللبناني ووزير الدفاع الأسبق، عن أمله في أن تسفر المحادثات الجارية لوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان عن نتائج إيجابية، مشيرا إلى أنه يرى فرصة للتوصل إلى اتفاق، لكنه أوضح في الوقت نفسه أن الفرصة غير مضمونة.

وقال بو صعب، في مقابلة لـCNN بالعربية: "نحن نتوقع أنه خلال الأيام القادمة يواصل المبعوث الأمريكي والإدارة الأمريكية جهودهم وبالمقترح الذي قدموه للبنان المتعلق بوقف الحرب، أتوقع أن هذا الموضع قد يعطي نتيجة ونصل إلى وقف إطلاق النار لفترة معينة، وعلى أساسها يحدث تفاوض لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار وتطبيق القرار 1701".

وتابع بالقول: "أتوقع أنه توجد فرصة، ولكن هل الفرصة مضمونة أو متاحة 100%؟ بالتأكيد لا، لأنه التجارب السابقة، لبنان وافق على وقف إطلاق النار في شهر سبتمبر/أيلول، وكان من المفترض أنه إسرائيل ونتنياهو موافقين على هذا الاتفاق، ولكن في آخر لحظة تم تغيير موقف إسرائيل واستكمال الحرب، وبالمقارنة مع ما يحدث في غزة، تم التوصل إلى تفاهم واتفاق لوقف إطلاق النار عدة مرات لكن الطرف الإسرائيلي كان دائما يجد سببا ليقول إنه غير ملتزم ولم يصلوا لاتفاق"، حسبما أفاد.

