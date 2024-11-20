تحدث رضا بهلوي, ولي عهد إيران السابق والنجل الأكبر لشاه إيران الراحل، في حواره مع CNN بالعربية، عن رؤيته لمستقبل العلاقات بين إيران ودول مجلس التعاون الخليجي.

استعرض بهلوي الجذور التاريخية للعلاقات قبل الثورة الإسلامية في إيران، مشيرًا إلى الإمكانات الهائلة لبناء شراكات قائمة على الاستقرار والاحترام المتبادل.

كما ناقش نجل الشاه الإيراني الراحل تأثير التغيير السياسي المحتمل في إيران على المنطقة بأكملها، بما في ذلك التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات المشتركة وتحقيق الازدهار الاقتصادي.

نستعرض لكم فيما يلي نص الحوار:

كيف تصفون علاقتكم مع الأعضاء الرئيسيين في مجلس التعاون الخليجي؟



رضا بهلوي: حسنا، أعتقد أنه إذا سألت قادة دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة محمد بن سلمان أو محمد بن زايد، عن العلاقة التي كانت تربط والديهما بإيران قبل الثورة، ما نوع العلاقة التي كانت قائمة، والتي أعتقد أنها كانت مثمرة للغاية ويمكن أن تكون أفضل بكثير حتى في المستقبل. الرؤية التي لدي والتي آمل أن نتمكن من ترسيخها هي أن المصلحة الوطنية الأفضل لإيران هي أن تكون عنصراً من عناصر جلب الاستقرار والسلام. نحن بحاجة إلى أن نكون قادرين على العمل مع دول الجوار. كلنا نواجه -وأعني بكلنا الإيرانيين والعراقيين والسعوديين والإماراتيين والمصريين والسوريين والمنطقة بأكملها- لدينا تحديات جماعية لمواجهتها، أزمة المياه، والتي لا تقتصر على إيران فقط، على سبيل المثال. إن العناصر التي يمكن أن تكون مواتية للتنمية الاقتصادية والازدهار من خلال وجود أسواقنا الإقليمية الخاصة بنا، إذا صح التعبير، يجب أن نكون قادرين على إقامة هذا النوع من العلاقات البناءة التي أعتقد أنها في جوهرها مطلب جميع مواطني هذه البلدان المعنية. ولكن الوقت الوحيد الذي يمكننا فيه تحقيق هذا هو أن نتمتع بالاحترام المتبادل والسيادة المطلقة بيننا، وعلى هذا الأساس نتعاون في تنفيذ المشروع المشترك. وأنا أفضل أن ننفق العائدات المهمة التي نحصل عليها من مواردنا على الرعاية الاجتماعية والتعليم والرعاية الصحية، على النقيض من شراء الأسلحة والصواريخ وتوجيهها إلى بعضنا البعض. هذا هو الفرق بين إيران التي أفكر فيها وعلاقتها بمجلس التعاون الخليجي، مقارنة بهذا النظام الذي كان منذ البداية عدوانيًا، فقد شكك منذ بدايته في شرعية الأسرة السعودية في كونها وصية على الحرم الشريف أو كان معاديًا لإسرائيل، وقال إنه يجب محوها من على وجه الأرض. وكان هذا في الواقع أكثر ضررًا للفلسطينيين، عبر استخدامهم كدروع بشرية، ومساعدة السوريين في قمع أكثر من 3000 لاجئ فلسطيني هناك وكل شيء آخر. لذا، فإن الأمر بأكمله سوف يؤثر على منطقتنا من خلال التغيير في إيران، على الأقل، هذه هي الرؤية التي أحملها، وأعلم أن الرسالة التي أرسلتها مؤخرًا، كما أفهم، لاقت استحسانًا كبيرًا، وهذا ما ينبغي لهم أن يتوقعوه، وليس مجرد وجهة نظري، أنا لا أتحدث عن نفسي فقط، أعلم أنني أتحدث نيابة عن ملايين الإيرانيين الذين لديهم نفس المشاعر ويرغبون في الحصول على مستقبل وفرصة لأنفسهم ولأطفالهم، وهذا ينطبق علينا جميعًا، ليس فقط على الإيرانيين، بل علينا جميعًا.

كيف استقبلت خبر الاتفاق السعودي الإيراني؟ وكيف تراه اليوم بعد مرور قرابة عامين على حدوثه الآن؟

رضا بهلوي: حسنًا، كما تعلمون، كان الأمر محبطًا للغاية بالنسبة للعديد من القادة عندما رأوا هذا التردد أو الضعف من جانب الإدارة الأمريكية الحالية، كما قلت، تنتهج هذا الأسلوب في الاسترضاء الذي كان محبطاً للكثيرين بالتأكيد. فماذا تفعلون في هذه الأثناء؟ عليكم العمل في إطار معين. ولا أعتقد أن إبرام بعض الترتيبات قصيرة الأجل يعني إعلاناً عن تغيير كامل في المواقف أو وجهات النظر. ولن يأتي أحد ليقول لنا علناً: حسناً، نحن لا نحب ما لدينا الآن، ولكن يتعين علينا أن نتعامل مع هذا الأمر بطريقة أو بأخرى. من ناحية أخرى، أعتقد أن الرؤية طويلة المدى مختلفة، على الأقل لأقول على سبيل المثال، عندما أتيحت لي الفرصة للقاء محمد بن سلمان قبل بضع سنوات عندما كان يزور الولايات المتحدة، وتحدثنا عن العلاقة التي كانت بين بلدينا قبل الثورة وأمله في أن نتمكن يومًا ما من الحصول على نفس العلاقة التي كانت حينها، والتي ساءت منذ وصول النظام الحالي إلى السلطة، لذا فمن الصعب بالنسبة لي أن أتخيل أن الوضع الحالي مناسب بالفعل. ولكن كما تعلمون، فإن عالم السياسة والدبلوماسية يجب أن تتعامل مع الأمور الآنية. ولكن من وجهة نظري ليس التعريف الحقيقي للرؤية الحقيقية للمستقبل.