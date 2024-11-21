تحدثت مذيعة CNN، بيانا غولودريغا، مع رئيس مكتب صحيفة لوس أنجلوس تايمز في الشرق الأوسط، نبيه بولس، حول الوضع في لبنان، حيث يقول إن مستوى "الضرر يتجاوز ما رأيناه في الماضي بكثير".

نستعرض لكم فيما يلي نص الحوار الذي دار بينهما:

بيانا غولودريغا: نبيه، من الرائع دائمًا أن نستضيفك في البرنامج، وخاصةً في ظل وجودك في لبنان. لقد استضفناك خلال الأشهر القليلة الماضية، منذ بدء هذه الحرب الرسمية هناك، وقد منحتنا بعض الرؤية الحقيقية لما تبدو عليه الأمور على الأرض، والتأثير الذي خلفته على المدنيين. أخبرنا بما رأيته مؤخرًا.



نبيه بولس: حسنًا، في الواقع، قمت اليوم في الواقع برحلة بالسيارة إلى الضاحية، وهي مجموعة من الأراضي التي تقع تحت سيطرة حزب الله. حقيقة الأمر هي أنه عندما تتجول فيها، يمكنك أن ترى أن القصف اليومي، القصف شبه اليومي تقريبًا، كما ينبغي لي أن أقول، من قبل الجيش الإسرائيلي، بدأ يظهر بالفعل. بمعنى أن هناك العديد من المباني التي دمرت. هناك شوارع تضررت بشدة في هذه المرحلة، بحيث أصبح من المستحيل المرور من خلالها. وبالطبع يجب أن يقال إن المنطقة بأكملها خالية تقريبًا من السكان في هذه المرحلة. لذا، فأنت تتحدث عن مئات الآلاف من الأشخاص الذين نزحوا. وهذا بالقرب من بيروت. بالطبع، إذا ذهبت أبعد من ذلك، إذا ذهبت إلى الجنوب، إذا ذهبت إلى شرق البلاد، مثل وادي البقاع، وما إلى ذلك، فسوف ترى أيضًا دمارًا مماثلًا في المدن والقرى وكذلك في بعض المدن الكبرى في الجنوب. هذا هو الحال بالفعل. أعني، لقد حدث هذا منذ حوالي شهرين الآن، ويجب أن أقول إن مقدار الضرر يتجاوز ما رأيناه في الماضي بكثير في لبنان، في عام 2006 وغيره.



بيانا غولودريغا: نعم، ووفقًا لشبكة CNN، قُتل أكثر من 2800 شخص منذ 16 سبتمبر. بالطبع، كانت إسرائيل تقول طوال الوقت إنها تستهدف مسؤولي حزب الله، مقاتلي حزب الله، وأنها تصدر تحذيرات بالإخلاء. لكنك لا تزال ترى التأثير الذي يخلفه ذلك على المدنيين الذين يضطرون بعد ذلك إلى الفرار، إذا تمكنوا من الابتعاد عن الأذى. مما يقودنا إلى (الآتي)، يبدو أن كلا الجانبين أقرب إلى التوصل إلى اتفاق لإنهاء هذا القتال. قضى آموس هوكشتاين بضعة أيام، وأنا أتنبأ هنا، لكن حقيقة بقائه في لبنان ليلًا تبدو وكأنها علامة على بعض التفاؤل بشأن الوضع الحالي. حدثنا عن معالم هذه الصفقة المحتملة بينما يشق آموس هوكشتاين طريقه إلى إسرائيل.



نبيه بولس: حسنًا، أريد أيضًا أن أضيف شيئًا، وهو أن أوامر الإخلاء تأتي عادةً قبل ساعة تقريبًا من وقوع الضربة، لذا فهذه فترة زمنية بالكاد كافية. وفي كثير من الأحيان، إذا حدثت الهجمات في الليل، أعني، كما يمكنك أن تتخيلي، إذا جاء تحذير في الساعة 1 صباحًا، فلن يكون ذلك بالضرورة فعالًا جدًا من حيث إمكانية خروج الناس.



بيانا غولودريغا: صحيح، من الناحية اللوجستية، بالطبع.



نبيه بولس: نعم. ولكن على أي حال، فيما يتعلق بتقدم السيد هوكشتاين كما أعتقد. أعني، حقيقة الأمر هي أنه نعم، لقد سمعنا عن التقدم وكما قلت، فقد بقي طوال الليل. لذلك اعتُبر ذلك علامة مشجعة. كما قال في مؤتمره الصحفي إن السبب وراء ذهابه إلى إسرائيل هو وجود تقدم، أو ما هو - بشكل أكثر دقة - أنه اشترط ذهابه إلى إسرائيل على أساس وجود تقدم في لبنان، وعلى ما يبدو كان هناك تقدم. ولكن يجب أن أقول إن هناك بعض النقاط العالقة الرئيسية التي أعتقد أنها غير واضحة تمامًا في هذه المرحلة. بالطبع، لم يقل السيد هوكشتاين أي شيء من حيث التفاصيل حول الوضع، أو أعني، المفاوضات، في ظل الظروف المختلفة. ولكن الحقيقة هي أنه إذا نظرنا إلى ما يقال أو ما قيل بالفعل في وسائل الإعلام بسبب الوثائق المسربة، فإننا نجد أن هناك نقطة خلاف رئيسية، وهي أن إسرائيل تريد أن تحتفظ بالقدرة على توجيه ضربات إلى حزب الله في جميع أنحاء البلاد في أي وقت. الآن، وكما يمكنك أن تتخيلي، فإن هذا لن يحظى بقبول بين القادة اللبنانيين لأنه يعني بالضرورة التنازل عن سيادة البلاد. في الوقت نفسه، ستخبرك إسرائيل أنها تريد الحصول على طائرات بدون طيار والقدرة على التحليق فوق لبنان في هذه المرحلة، وبالفعل، بالقرب من الحدود السورية. لذا، هذه نقاط خلاف رئيسية، ولا يمكنني ببساطة أن أتخيل أن حكومة الولايات المتحدة قادرة على رؤية هذا المستوى من السيادة فعليًا دون الدخول في ضجة كبيرة من الناس.