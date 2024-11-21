تحدثت مذيعة CNN، بيانا غولودريغا، مع رئيس مكتب صحيفة لوس أنجلوس تايمز في الشرق الأوسط، نبيه بولس، حول أدوار اليونيفيل وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان، ومخاطر التوترات الطائفية بين اللبنانيين في ظل الحرب بين إسرائيل وحزب الله.

نستعرض لكم فيما يلي نص الحوار الذي دار بينهما:

بيانا غولودريغا: ما هي أدوار اليونيفيل وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة هناك في جنوب لبنان، وكذلك الجيش اللبناني نفسه؟ ما الدور الذي سيلعبونه فيما يتعلق بما يبدو أنه إطار الاتفاق الآن، الذي يعكس القرار 1701، الذي شهد نهاية الحرب في عام 2006؟



نبيه بولس: حسنًا، مرة أخرى، هناك أفكار أو مقترحات مختلفة هنا. أعني، تخبرك فكرة أنه يجب توسيع قوة اليونيفيل بشكل كبير، وأنه يجب إشراك المزيد من القوات وأن تمتلك القدرة على الدخول إلى الممتلكات الخاصة وتفتيشها، وأعتقد حصولها على مزيد من القوة عندما يتعلق الأمر بآلية التفتيش. في الوقت نفسه، يتحدثون أيضًا عن استخدام القوات المسلحة اللبنانية لزيادة عددها ونفوذها ووجودها في جنوب لبنان وفي جميع أنحاء الأراضي أيضًا. والآن، ينبغي أن يقال هذا، إنه على مدار الـ18 عامًا الماضية، قبل بدء هذه الحرب، نعم. كانت قوات اليونيفيل هناك، نعم، كان الجيش اللبناني هناك. ولكنهم في الوقت نفسه نجحوا في الحفاظ على مسافة كبيرة إلى حد ما بينهم وبين حزب الله. أعني، أعتقد أنه كان هناك اتفاق ضمني، وينبغي أن يقال إن هذا الاتفاق استمر لمدة 18 عامًا تقريبًا. لقد نجح الأمر لبعض الوقت. الآن، وفي الوقت نفسه، من الواضح أن الوضع الذي كان عليه من قبل لن يعود - أو على الأقل - هذا ما تقوله إسرائيل، وهذا من شأنه أن ينطوي على قوة يونيفيل أكثر تفصيلاً، كما أعتقد، ولكن في الوقت نفسه، هناك حديث عن آلية الإنفاذ هذه، آلية مراقبة دولية من نوع ما، وأعتقد أنها ستتضمن أيضًا عددًا قليلاً من الدول ويجب أن تكون لديها قوة أيضًا. أعتقد أن كل هذه عقبات لوجستية كبيرة جدًا في الواقع ولن يتم حلها في غضون أيام قليلة.



بيانا غولودريغا: نعم، بالطبع، هذا شيء تهدف إدارة بايدن إلى حله من بين الصراعين هناك في الشرق الأوسط، الحرب المستمرة في غزة ولبنان. يبدو أن هناك المزيد من التفاؤل بإمكانية التوصل إلى نوع من الحل قبل مغادرة بايدن لمنصبه بعد شهرين من اليوم. ولكن كما قلت، لا يزال هناك الكثير من النقاط العالقة. فيما يتعلق بالحكومة على وجه التحديد، وأداء الحكومة في لبنان، كيف يبدو ذلك؟ في ظل وجود فرصة سانحة ربما لوجود حزب الله ضعيف إلى حد كبير أولًا، ووجود قدر كبير من القلق بشأن التوترات الطائفية التي استمرت في البلاد لعقود من الزمن ثانيًا.



نبيه بولس: حسنًا، فيما يتعلق بالتوترات الطائفية، ينبغي أن نشير إلى أن الناس تمكنوا حتى الآن من إخماد الكثير منها. أعني، أنا متأكد من أنك تتذكرين أن هناك الآن 1.2 مليون شخص نزحوا من منازلهم، والأغلبية العظمى منهم من الشيعة. وأفترض أن نسبة كبيرة منهم من أنصار حزب الله. ومع ذلك، في الوقت نفسه، رأينا بشكل عام أن اللبنانيين في أجزاء أخرى من البلاد تمكنوا من استضافتهم والترحيب بهم، كما أفترض، كمواطنين مثلهم. الآن، في الوقت نفسه، أعني، ماذا سيحدث إذا كنا نتحدث عن نزع سلاح حزب الله الآن؟ يجب القول إن الآلية لم تتحدث حتى الآن عن نزع سلاح حزب الله بالكامل، بل فقط في جنوب لبنان. الآن، إذا كنا نتحدث عن شيء أوسع نطاقاً، أي نزع سلاح حزب الله على نطاق أوسع، فإن ذلك قد يؤدي بالفعل إلى إثارة نوع التوترات الطائفية التي شهدناها في الماضي، لأنه سيكون من الصعب أن نتخيل حزب الله يتخلى بسهولة عن سلاحه، أولاً، يجب أن يقال أيضًا إن حزب الله… أفترض أن حزب الله والأحزاب الشيعية الأخرى نشأوا لأن الشيعة اللبنانيين في الماضي كانوا يُعتبرون مضطهدين تمامًا في المجتمع اللبناني ولم يكن لديهم حقوقهم مقارنة بالطوائف الأخرى. لذا، أعني أن هذه الأحزاب لم تنشأ من فراغ، بل نشأت من حاجة حقيقية إلى حماية الشيعة في البلاد. لذا، أعني، أعتقد أنه سيكون من الصعب جدًا أن يتخلى الناس عن أسلحتهم بالجملة. أعتقد أن هذا سيكون وضعًا دقيقًا للغاية، وأعتقد أنه إذا تمكنوا من التعامل معه… أعني، سأندهش إذا تمكنوا من التعامل معه بسلاسة الآن، خاصة أنه يجب أن يقال إنه لا يوجد حكومة حقيقية في لبنان في الوقت الحالي. لا يوجد رئيس للجمهورية، بل يوجد رئيس وزراء مؤقت. وفي الحقيقة، في هذه المرحلة، يقود المفاوضات رئيس مجلس النواب. دستوريًا، يعد هذا في الواقع وضعًا مشكوك فيه في لبنان. ومع ذلك، ها نحن هنا. لذا فإن الأمر معقد.

