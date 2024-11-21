أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يواف غالانت والمسؤول في حماس، محمد الضيف.

وليس من الواضح في هذه المرحلة سبب إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق محمد الضيف، الذي كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن قتله في وقت سابق.

وفي مايو الماضي، قالت المحكمة الجنائية الدولية إنها سوف تطلب إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وتحديدًا أنهما كانا يتحدثان عن حجب المياه والغذاء والأدوية عن أهل غزة عمدًا وعن قصد.

وكانت إسرائيل قد توجهت إلى المحكمة الجنائية الدولية وطلبت منها أن تضع جانباً أوامر الاعتقال المحتملة هذه، لكن المحكمة الجنائية الدولية رفضت مطالب إسرائيل، ومضت قدماً وأصدرت أوامر الاعتقال.