في مقابلة حصرية مع CNN بالعربية، استعرض نجل شاه إيران الراحل، رضا بهلوي، رؤيته لمستقبل إيران في ظل سياسة "الضغط الأقصى" التي اتبعها الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، في فترته الرئاسية الأولى.

أشار بهلوي إلى أن هذه السياسة مثلت تحديًا كبيرًا للنظام الإيراني، مؤكدًا أنها أضعفت قدرته على قمع الشعب وتمويل حلفائه الإقليميين.

كما شدد بهلوي على أهمية الجمع بين الضغوط الدولية ودعم الشعب الإيراني لتمكينه من تحقيق التغيير الديمقراطي الذي يطمح إليه.

تحدث بهلوي أيضًا عن فشل السياسات القائمة على "التفاوض مع النظام الإيراني"، مشيرًا إلى أن "الحل الوحيد" يكمن في مساعدة الشعب الإيراني على إنهاء النظام الحالي وإقامة دولة ديمقراطية علمانية.

كما أكد أن مثل هذا التغيير سيكون له أثر إيجابي على المنطقة بأكملها، مما يعزز الاستقرار والعلاقات الودية مع دول الجوار.