كشفت مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بشأن الحرب في غزة عن انقسامات صارخة في ردود الفعل العالمية تجاه الصراع.

رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، كلاهما مطلوب الآن من قبل المحكمة، وأيضا تم ذكر اسم القيادي في حماس، محمد الضيف.

وتقول الولايات المتحدة إنها ترفض بشكل قاطع مذكرات الاعتقال الصادرة ضد (المسؤولين) الإسرائيليين الاثنين بينما يقول الاتحاد الأوروبي إن قرار المحكمة يجب أن يُنفذ.

وأيضًا.. ماذا سيحدث الآن بعد إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت من "الجنائية الدولية"؟.. خبير يوضح لـCNN