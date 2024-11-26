يشرح نيك روبرتسون مراسل شبكة CNN الدولي للشؤون الدبلوماسية لماذا قد يشعر الفلسطينيون بالقلق من أن مرشح الرئيس المنتخب لمنصب السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، الذي لديه العديد من المعجبين بين المستوطنين الإسرائيليين، قد يساعد في تسريع خسائرهم للأراضي في الضفة الغربية.

حيث يبدو أن مايك هاكابي، الزائر المثير للجدل لإسرائيل في بعض الأحيان، سيعود بصفته سفيرًا اختاره الرئيس المنتخب دونالد ترامب. وإذا فعل ذلك، فسيكون لديه الكثير من الأصدقاء، ويقول يشاي فليشر، الناشط والمستوطن: "إنه صديق عظيم لإسرائيل ومن النوع الإسرائيلي الذي أمثله."

ويريد القوميون اليمينيون الأقوياء في الحكومة ضم الضفة الغربية المحتلة بالكامل.