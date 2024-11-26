شاهد بلينكن يعلق على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في لبنان في "المراحل النهائية".

وأضاف بلينكن في مؤتمر صحفي في مجموعة الدول السبع في إيطاليا: "لم نصل إلى هناك بعد، لكنني أعتقد أننا في المراحل النهائية. نحن نتابع هذا الأمر عن كثب، وآمل وأعتقد أننا نستطيع أن نصل إلى خط النهاية".

وأردف بلينكن بالقول إن الاتفاق من شأنه أن يحدث "فارقًا كبيرًا في إنقاذ الأرواح وسبل العيش في لبنان وإسرائيل".

وتابع بالقول: "سيحدث فرقًا كبيرًا في تهيئة الظروف التي تسمح للناس بالعودة إلى ديارهم بأمان في شمال إسرائيل وجنوب لبنان".

وقال بلينكن أيضًا إنه يعتقد أن اتفاق وقف إطلاق النار من شأنه أن يساعد في إنهاء حرب إسرائيل في غزة أيضًا من خلال الضغط على حماس لإبرام صفقة.

وأضاف قائلًا أيضًا: "على وجه الخصوص، ستعرف حماس أنها لا تستطيع الاعتماد على فتح جبهات أخرى في الحرب".