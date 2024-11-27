قام جيريمي دايموند مراسل شبكة CNN بزيارة لبلدة شتولا الحدودية الإسرائيلية، بعد ساعات من سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، حيث يتقاسم السكان عدم ثقتهم في الاتفاق, ولا يعتقدون أنه يجعلهم أكثر أمناً, وذلك لأنهم يخشون من التهديد المتمثل في الصواريخ المضادة للدبابات التي أدت إلى تدمير منزل قبل بضعة أشهر فقط.

ويخشى هؤلاء أن يظل هذا التهديد قائما إلى حد كبير، وأن يتمكن حزب الله من العودة والتسلل مجددا إلى جنوب لبنان ليشكل في نهاية المطاف تهديدا لهذه المجتمعات مرة أخرى.

فيما تصر الحكومة الإسرائيلية على أنها ستتحرك بشكل أحادي الجانب ضد حزب الله، إذا انتهك حزب الله وقف إطلاق النار، والذي لم يمض عليه سوى ساعات قليلة.