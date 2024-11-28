في مقابلة مع شبكة CNN قام آموس هوكشتاين كبير المفاوضين الأمريكيين في المفاوضات التي جرت بين إسرائيل وحزب الله لوقف إطلاق النار، بالانضمام إلى مقدمة البرامج والإجابة عن بعض الأسئلة الجوهرية التي تتعلق بالاتفاق ومدى استمراريته.

جاءت المقابلة بإجابات على أسئلة مذيعة الشبكة إيريكا كالآتي: هل أنت واثق من أن هذا الاتفاق سيصمد؟

وأجاب هوكشتاين: "وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه أمس هو بيومه الأول لوقف إطلاق النار، لذا لن أحكم أنا أو الآخرون على الأمر. إن الأمل هو أن يكون هذا وقف إطلاق نار دائم، وليس مجرد وقف مؤقت للأعمال العدائية. لقد رأيت الكثير من التقارير التي تفيد بأن هذا وقف إطلاق نار لمدة 60 يومًا، ولكنه ليس كذلك، إنه وقف إطلاق نار دائم. وهذا يتطلب من حزب الله أن يبتعد عن الحدود. ولكن المواقع الإسرائيلية داخل لبنان ستستمر هناك لبضعة أسابيع أخرى وسوف تستمر في رحيلها التدريجي عن لبنان. لذا فإن الجيش اللبناني سوف يأتي الآن وينتشر في الجنوب. وسيعيد الجيش الإسرائيلي انتشاره داخل إسرائيل."

وأضاف بالقول:" لقد تحققت مكاسب عسكرية كثيرة هنا. ولكن في مرحلة ما، يتعين علينا أن نترجم هذه المكاسب إلى اتفاق. لقد شعرت حكومة إسرائيل أن هذا هو الوقت المناسب، كما شعر اللبنانيون بذلك.. وهكذا تم التوصل إلى وقف إطلاق النار."

وقامت إيريكا بتوجيه سؤال آخر حول الساعات الأخيرة من هذه المفاوضات، وقد أجاب هوكشتاين بأن الأسابيع الأخيرة من هذه المفاوضات متوترة للغاية، وأنه ذهب إلى بيروت وبقي يومًا إضافيًا ثم ذهب إلى إسرائيل وعاد في نهاية الأسبوع، حيث كان لا يزال لديهم بعض الأشياء التي يتعين عليهم القيام بها، فيما أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن عددًا من المكالمات الهاتفية الحاسمة مع القادة من أجل التمكن من تأمين الاتفاق ووقف إطلاق النار."

وكما قد تطرق إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله سابقًا وقال: "ولكن كما قلت من قبل، كان لدينا وقف إطلاق نار في عام 2006 أنهى الحرب الأخيرة، لكنه لم يتم تنفيذه. ولم يقم أي من الطرفين بتنفيذ أي شيء، وخاصة حزب الله، الذي قام ببناء البنية التحتية الإرهابية عبر الحدود. ولذلك كنا مصممين ليس فقط على التوصل إلى وقف إطلاق نار، ولكن على اتفاق شامل يتضمن مكونات التنفيذ لضمان عدم وجود حزب الله هناك. والأمر الأكثر أهمية هو ضمان عدم وجود البنية التحتية وعدم السماح بإعادة بنائها. ولذلك فإن الولايات المتحدة ستلعب لأول مرة دورًا في مراقبة وتنفيذ هذا الاتفاق من أجل إعطاء المزيد من الثقة. ولقد مرت الأيام القليلة الماضية قبل أن يتم التصويت على الاتفاق في مجلس الوزراء في إسرائيل، ووافقت عليه الحكومة اللبنانية، وكانت هناك العديد من القضايا التي كان من الممكن أن تعترضه. ولقد حاولنا جاهدين العمل على هذا الاتفاق حتى اللحظة الأخيرة. ولكن كما قلت من قبل، فقد شعر رئيس وزراء إسرائيل بأن هذا الاتفاق يصب في مصلحة إسرائيل، وكان اللبنانيون يشعرون بنفس الشعور، ولهذا السبب طلبوا منا أن نحاول بذل جهود كبيرة لتحقيق هذا الاتفاق.وأنا سعيد لأننا نجحنا في تحقيق هذا الاتفاق، وسوف ننقذ العديد من الأرواح نتيجة لذلك."

وقامت إيريكا بتوجيه سؤال عن الضحايا الذين قضوا والدمار الذي حل في هذا الصراع، وهل يأمل المفاوضون في أن يؤثر هذا الاتفاق في الواقع على بعض التحركات عندما يتعلق الأمر بنوع من وقف إطلاق النار ومفاوضات إطلاق سراح الرهائن في غزة، جاءت إجابة الضيف: "أولاً وقبل كل شيء، وبصفتي أنا، فأنا أتمسك دائماً بالأمل وأعمل من أجله، وأؤمن بالواقع. فقد قال كثيرون إن قطع الصلة بين لبنان وغزة أمر مستحيل وأننا لن نتمكن من التوصل إلى وقف إطلاق النار في لبنان دون التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، وقد ثبت خطأ هذا الاعتقاد. لذا، أنا سعيد لأننا تمكنا من تحقيق ذلك بفضل مثابرة الرئيس والجهد المبذول هنا. لكنني أعتقد أن حماس استيقظت هذا الصباح في الرابعة صباحاً وأدركت أن فكرة وجود حزب الله من المؤيدين لها من خلال ربط الصراعين، كانت خاطئة، وأن هذا الرابط قد انكسر، وأن حزب الله قد عقد صفقة والآن أصبحوا وحيدين وأن الفرسان لن يأتوا من الشمال. علاوة على ذلك، فإن إسرائيل لم تعد تخوض حرباً على جبهتين، بل تخوض حرباً على جبهة واحدة، ولذا فهذه لحظة فرصة. وكما قال الرئيس بالأمس، فإننا سنخرج ونحاول التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة يحرر الرهائن، بما في ذلك الأميركيون. لذا أعتقد أننا قد نصل إلى نقطة تحول هنا نحتاج إلى استكشافها."