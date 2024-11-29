قالت الولايات المتحدة إنها ستبذل جهودًا جديدة لتأمين وقف إطلاق النار في غزة حيث تعمل إدارة بايدن على تأمينه، في حين أعربت حماس عن التزامها بالتعاون بعد وقف إطلاق النار في لبنان بين إسرائيل وحزب الله.

يُذكر أن هناك القليل من الأمل حول التقدم الذي يمكن إحرازه في ظل التعثر المستمر الذي تمت مشاهدته في محادثات السلام هذه، إذ خرجت خرج حماس مجددًا ببيان يؤكد في نفس النقطة التي كرروها مرارًا وتكرارًا فيما يتعلق بما يريدون رؤيته في اتفاق وقف إطلاق النار. وإنهم يريدون رؤية نهاية للأعمال العدائية في غزة، ويريدون رؤية الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، ويريدون رؤية جميع النازحين داخل قطاع غزة، وهم يريدون السماح لهم بالعودة بحرية إلى ديارهم، وبالطبع، ما يعتبرونه صفقة تبادل أسرى عادلة.

قال مسؤولون قطريون في الماضي إنهم يعتقدون أن أياً من الطرفين لم يتصرف بحسن نية، ولكن المسؤولين يكثفون جهودهم في المنطقة، بما في ذلك الآن تركيا، التي صرحت بأن الرئيس أردوغان مستعد الآن للعب دور في أي نوع من عمليات الوساطة بين حماس وإسرائيل.

ولدى ندى بشير مراسلة شبكة CNN المزيد من التفاصيل في تقريرها.