يعيش مئات الآلاف من الفلسطينيين في غزة في خيام مؤقتة ويواجهون المد العالي والرياح العاتية والأمطار الغزيرة، مع عدم وجود أي شيء يبقيهم دافئين مع اقتراب فصل الشتاء.

يكافح مئات الآلاف من الفلسطينيين النازحين المد العالي والأمطار الغزيرة في جميع أنحاء القطاع. وتحاول بعض العائلات حفر حواجز رملية لحماية أنفسها. لكن لا جدوى من ذلك.

أم فادي وأطفالها الثمانية تشردوا عدة مرات حيث غمرت المياه خيمتهم في دير البلح بسبب عاصفة.

يُعد حوالي 90٪ من سكان غزة نازحون داخليًا، يعيشون في خيام لا يمكنها تحمل طقس الشتاء القاسي.

مع استمرار الهجوم الإسرائيلي، أصبح لدى الفلسطينيين خيارات أقل للمأوى هذا الشتاء مقارنة بالعام الماضي.