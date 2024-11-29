فيديو يظهر لحظة دخول قوات المعارضة السورية مدينة حلب

دخلت قوات المعارضة السورية المسلحة مدينة حلب، حيث أظهر مقطع فيديو تم تحديد موقعه جغرافيًا بواسطة شبكة CNN، أحد المسلحين وهو يقود سيارته عبر الشوارع المهجورة على الجانب الغربي من المدينة.

وشنت الجماعات المتمردة هجومًا مفاجئًا واسع النطاق على قوات الحكومة السورية هذا الأسبوع.

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