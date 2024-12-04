في سوريا، لا تزال قوات المتمردين تتحرك وتستولي على المزيد من الأراضي رغم الضربات التي يشنها الجيشان الروسي والسوري. والآن، مقاتلو المعارضة على أعتاب حماة في وسط سوريا، أحدث موقع في هجومهم الخاطف الذي بدأ في الشمال الأسبوع الماضي.

وتُظهِر خريطة الأراضي التي استولى عليها المتمردون بالفعل، والتي تشمل جزءًا كبيرًا من محافظتي حلب وإدلب، ويمكن رؤية أن حماة تقع إلى الجنوب قليلاً.

ويشرح مراسل شبكة CNN، بن ويدمان، سبب أهمية هذه المدينة استراتيجيًا لكلا الجانبين.

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