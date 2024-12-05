مدينة صور اللبنانية مذكورة عدة مرات في الكتاب المقدس، وهي معروفة بساحلها الجميل وآثارها القديمة، ولكنها الآن أصبحت موقعًا للحطام والدمار، بعد أن تعرضت لقصف جوي إسرائيلي.

شهد موسى سعد وهو مقيم في مدينة صور منذ 25 عامًا العديد من الحروب في لبنان، لكن لم تكن أي منها مثل هذه. قال عن الحرب: "بالنسبة لي، أمريكا هي التي فعلت هذا بنا، وليس إسرائيل. إن أمريكا هي التي تفعل ذلك وكأنها لم تر شيئًا ولم ترغب في معرفة أي شيء."

يقوم كمال اسطنبولي بما كان الصيادون يفعلونه هنا منذ آلاف السنين مع غروب الشمس، ولكن خلال 60 يومًا من الحرب، منع الجيش الإسرائيلي القوارب من النزول إلى الماء.

حيث قال عن الحرب: "ليس لدينا مستقبل هنا، مع إسرائيل كجار لك تحتل أرضك، لن يكون لك مستقبل، هناك حرب تلو الأخرى ودمار تلو الآخر، والبلد يتهدم وينهار".

بينما تقول القوات الإسرائيلية إنها استهدفت منطقة صور بشكل متكرر لأنها معقل لحزب الله وأن الهجمات ضد قوات الجيش الإسرائيلي انطلقت من المنطقة.

تقدم مراسلة شبكة CNN كلاريسا وارد تقرير من المدينة المحاصرة وتستمع إلى السكان عن الحياة خلال "أسوأ حرب شهدوها".