تقدم جمانة كرادشة، مراسلة شبكة CNN، تقريرها من مدينة حلب بعد سيطرة المتمردين، حيث بدأ بعض السوريين الذين فروا منها في العودة، رغم مخاوفهم من أن المعركة لم تنته بعد.

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