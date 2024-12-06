أول وسيلة إعلامية غربية في حلب بعد سيطرة فصائل المعارضة.. إليك ما رصدته CNN في شوارع المدينةالشرق الأوسطنشر الجمعة، 06 ديسمبر / كانون الأول 2024تقدم جمانة كرادشة، مراسلة شبكة CNN، تقريرها من مدينة حلب بعد سيطرة المتمردين، حيث بدأ بعض السوريين الذين فروا منها في العودة، رغم مخاوفهم من أن المعركة لم تنته بعد.قد يهمك أيضًا: بعد سيطرة المعارضة على حماة.. إليك أين تقف الأمور في سوريا الآنكيف سيطرت قوات المعارضة السورية على حلب؟ شاهد ما كشفته مقاطع وخرائط جمعتها CNNبعد دخول المعارضة المسلحة مدينة حماة.. شاهد لحظة تحرير معتقلين سوريينقراءة المزيدسورياالمعارضة السوريةبشار الأسدحلب