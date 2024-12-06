تحدث زعيم تحالف فصائل المعارضة السورية، أبو محمد الجولاني، في مقابلة حصرية مع مذيعة CNN جمانة كرادشة، موضحًا أهمية دخول مدينة حماة السورية وما سيأتي بعد ذلك، مؤكدًا على أن "نشوة النصر" لا يجب أن "تأخذنا إلى أن نتغافل عن الخرص والحذر في أداء واجبنا العسكري"، حسبما أفاد.

وفي مقابلة حصرية مع شبكة CNN ، لم يترك الجولاني مجالاً للشك في أن طموحات هيئة تحرير الشام – وهي المجموعة التي تشكلت من فرع سابق لتنظيم القاعدة – لا تقل عن وضع حد لنظام الأسد، وفي أول مقابلة إعلامية له منذ سنوات، في مكان غير معلوم في سوريا، تحدث عن خطط لتشكيل حكومة قائمة على المؤسسات و"مجلس يختاره الشعب".