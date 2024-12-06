لماذا قرر الجولاني الظهور على CNN للحديث عما يجري في سوريا؟ شاهد كيف ردالشرق الأوسطنشر الجمعة، 06 ديسمبر / كانون الأول 2024وجهت مذيعة شبكة CNN، جمانة كرادشة سؤالًا لزعيم تحالف فصائل المعارضة السورية المسلحة، أبو محمد الجولاني عن سبب موافقته على الظهور على شاشة CNN للحديث عما يجري في سوريا، وجاء رده كالآتي..وأيضًا.. بمقابلة حصرية مع CNN.. شاهد ما قاله الجولاني عن صلته بالقاعدة وداعش وإدراجه على قائمة الإرهابرسالة الجولاني لبشار الأسد ورؤيته لمستقبل سوريا ووضع الأقليات.. شاهد ما قاله لـCNNكيف سيطرت المعارضة السورية المسلحة على مدن كبرى في سوريا بسرعة؟ الجولاني يجيب لـCNNقراءة المزيدسورياأبومحمد الجولانيالجيش السوريالجيش السوري الحربشار الأسدحصريا على CNN