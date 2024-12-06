وجهت مذيعة شبكة CNN، جمانة كرادشة سؤالًا لزعيم تحالف فصائل المعارضة السورية المسلحة، أبو محمد الجولاني عن سبب موافقته على الظهور على شاشة CNN للحديث عما يجري في سوريا، وجاء رده كالآتي..

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