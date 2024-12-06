لماذا قرر الجولاني الظهور على CNN للحديث عما يجري في سوريا؟ شاهد كيف رد

الشرق الأوسط
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لماذا قرر الجولاني الظهور على CNN للحديث عما يجري في سوريا؟ شاهد كيف رد

وجهت مذيعة شبكة CNN، جمانة كرادشة سؤالًا لزعيم تحالف فصائل المعارضة السورية المسلحة، أبو محمد الجولاني عن سبب موافقته على الظهور على شاشة CNN للحديث عما يجري في سوريا، وجاء رده كالآتي..

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