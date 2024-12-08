فيديو مزعوم يظهر لحظة السطو على البنك المركزي السوري في دمشق

أظهر مقطع فيديو مزعوم تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي لحظات لما قيل إنه سطو أشخاص على البنك المركزي في العاصمة السورية، دمشق، بعد انهيار نظام بشار الأسد وسيطرة المعارضة على مناطق عدة من البلاد.

وأعلنت "قيادة العمليات العسكرية" التي تمثل فصائل المعارضة المسلحة عن فرض حظر تجول في دمشق وقالت إن حظر التجول سيكون من الساعة 4 عصر الأحد بالتوقيت المحلي حتى الساعة 5 فجر الاثنين.

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