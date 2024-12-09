كاميرا CNN في موسكو.. هنا مُنح بشار الأسد وعائلته حق الإقامة

منحت روسيا الرئيس السوري السابق بشار الأسد وأفراد عائلته حق اللجوء، حسبما صرح مصدر روسي لشبكة CNN ويقول الروس إنهم قاموا بذلك لأسباب إنسانية.

بالطبع، كان الروس لفترة طويلة أحد الداعمين الرئيسيين لنظام الأسد. ويبدو أنه الآن بعد سقوط الأسد، فقد سمحوا له بالمجيء إلى موسكو والإقامة هنا.

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