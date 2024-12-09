ورث بشار الأسد نظام والده الاستبدادي، وتركه - وبلاده - في حالة خراب. دولة بوليسية بميليشيات في حرب وحشية قمعية، قتل فيها مئات الآلاف من المدنيين وفر أكثر من نصف السكان من منازلهم.

لم يتوقع بشار الأسد أبدًا أن يتولى السلطة من والده. كان شقيقه الأكبر باسل هو الوريث الواضح.



بدلاً من ذلك، تدرب بشار كطبيب عيون في لندن. يقول المطلعون السابقون على عائلة الأسد إنه لم يكن لديه القدرة على إدارة سوريا.

ولكن حادث سيارة بسرعة عالية أدى إلى مقتل باسل، وتم إحضار بشار إلى الوطن لتعلم أعمال العائلة.



عندما توفي الرئيس حافظ الأسد في عام 2000، دفعت النخبة السورية بشار إلى الرئاسة، مع الحفاظ على 30 عامًا من ثروتها وقوتها ومكانتها ونفوذها.



في البداية، وافق الرئيس الجديد على إصلاحات متواضعة وأطلق سراح مئات السجناء السياسيين.



ولكن تلك اللحظة القصيرة من التفاؤل، التي أطلق عليها "ربيع دمشق"، انتهت فجأة.

فبعد عقد من الزمن، لم يتم التعامل مع الاضطرابات الإقليمية المعروفة باسم "الربيع العربي" بنفس الليونة.

انتشرت الاحتجاجات المطالبة بالتغيير في جميع أنحاء سوريا في أوائل عام 2011. شن النظام حملة قمعية، مما أدى إلى تحويل الاحتجاجات السلمية إلى مذبحة.



ووجدت الأمم المتحدة ما أسمته أدلة على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ومسؤولية على أعلى مستوى في الحكومة، بما في ذلك رئيس الدولة.



أنكر الأسد، الوجه اللطيف المخادع لنظام يائس على نحو متزايد، المسؤولية في أحد لقاءاته النادرة مع صحفي غربي. حيث قال في مقابلة مع شبكة ABC حينها: "إنها ليست قواتي. إنها قوات عسكرية تابعة للحكومة. أنا لا أملكها، أنا رئيس".

أدت الفوضى إلى ظهور عدد لا يحصى من الميليشيات المحلية وقوات المعارضة.



وفي خضم الفوضى، اكتسبت جماعة داعش المتطرفة موطئ قدم مؤقتًا، ونشرت إرهابها العدمي عبر الحدود إلى العراق.



واجهتهم القوات الأمريكية والعراقية، وسحقتهم في النهاية، لكنها لم تتحد سلطة الأسد الوحشية.



وخوفًا من التهديد المتنامي، قادت الولايات المتحدة تحالفًا لمحاربة أعداء الأسد الإرهابيين لصالحه، داعش والقاعدة.



انضمت روسيا إلى القتال أيضًا. الأسد وحلفاؤه، حزب الله من لبنان، وهي ميليشيا إيرانية، كانوا يخسرون الأرض.



وبإرسال قوات أكثر من أي دولة أخرى، بجانب الهجمات البرية والجوية الوحشية التي أدانها المجتمع الدولي، قلبت روسيا الموازين لصالح الأسد.



ولكن عندما دخلت القوات الروسية الحرب في أوكرانيا في عام 2022، بدأ العد التنازلي لحكم الأسد.



بحلول أواخر عام 2024، كان حلفاؤه الرئيسيون الآخرون، إيران وحزب الله، قد تضرروا من حرب استمرت لأكثر من عام مع إسرائيل، وانخفضت حظوظ الأسد.



خرجت هيئة تحرير الشام الإسلامية القومية التي كانت تابعة لتنظيم القاعدة من جيبها الشمالي، مستغلة ضعف حلفاء الأسد، واجتاحت البلاد.



في غضون أسبوعين، فر الأسد إلى روسيا، منهيًا نصف قرن من القمع الوحشي الذي مارسته عائلته ضد الشعب السوري.



بدأت حياته في المنفى في ظل الخوف من أن تلاحقه جرائمه الشنيعة في نهاية المطاف.