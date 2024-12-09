بعد أكثر من 50 عامًا.. كاميرا CNN ترصد تحركات قوات إسرائيلية داخل أراض سوريةالشرق الأوسطنشر الاثنين، 09 ديسمبر / كانون الأول 2024دخلت قوات إسرائيلية إلى المنطقة العازلة في الجانب السوري على الجانب الآخر من السياج الحدودي هنا، ورصدت كاميرا CNN داخل المنطقة العازلة بين سوريا وإسرائيل مشاهد لتحركات الجيش الإسرائيلي بين مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل والأراضي السورية.قد يهمك أيضًا.. وزير خارجية إسرائيل: هاجمنا "أنظمة أسلحة استراتيجية في سوريا" لمنع سيناريو 7 أكتوبر جديدشاهد كيف علق جنرال أمريكي متقاعد على "خطاب النصر" الذي ألقاه الجولانيقراءة المزيدإسرائيلسورياأبومحمد الجولانيالجولانالجيش الإسرائيلي