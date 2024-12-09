بعد أكثر من 50 عامًا.. كاميرا CNN ترصد تحركات قوات إسرائيلية داخل أراض سورية

الشرق الأوسط
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بعد أكثر من 50 عامًا.. كاميرا CNN ترصد تحركات قوات إسرائيلية داخل أراض سورية

دخلت قوات إسرائيلية إلى المنطقة العازلة في الجانب السوري على الجانب الآخر من السياج الحدودي هنا، ورصدت كاميرا CNN داخل المنطقة العازلة بين سوريا وإسرائيل مشاهد لتحركات الجيش الإسرائيلي بين مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل والأراضي السورية.

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