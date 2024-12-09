دخلت قوات إسرائيلية إلى المنطقة العازلة في الجانب السوري على الجانب الآخر من السياج الحدودي هنا، ورصدت كاميرا CNN داخل المنطقة العازلة بين سوريا وإسرائيل مشاهد لتحركات الجيش الإسرائيلي بين مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل والأراضي السورية.

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