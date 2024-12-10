من هو المسؤول الحقيقي في سوريا الآن؟ خبيران يوضحان لـCNN رأيهما

يناقش إبراهيم الأصيل، زميل أول بمعهد الشرق الأوسط، وناتاشا هول، زميلة أولى بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، في مقابلة مع مذيع CNN، جايك تابر، آخر التطورات في سوريا وما إن كانت هيئة تحرير الشام هي المسؤولة الحقيقية في البلاد، وما إن كان سقوط نظام بشار الأسد سيخلق فراغًا كافيًا لتغيير شيء ما.

نستعرض لكم فيما يلي نص الحوار الذي دار بينهم:



جايك تابر: إبراهيم، سأبدأ معك. يبدو أن هيئة تحرير الشام تسيطر على بعض الأجزاء المهمة من سوريا. ولكن هل هذه المجموعة مسؤولة حقًا، أم أن هناك فراغًا في السلطة كافيًا لتغيير شيء ما؟ ما هو وضع إدارة هذا البلد؟



إبراهيم الأصيل: شكرًا لاستضافتي، جيك. هذا سؤال رائع لبدء المناقشة به، لأنه إذا نظرنا إلى ما حدث على مدى السنوات الـ 13 الماضية، فسنرى أن الدولة السورية كانت تنهار في جميع أنحاء سوريا. وفي الجزء الأكبر من البلاد، حيث نجا الأسد لمدة 13 عامًا، نجا نظامه - ولكن الدولة انهارت. أخذت العديد من المجتمعات المحلية الأمور بأيديها وشكلت نوعًا من هيئة التنسيق أيضًا تمكّنهم إدارة مدنهم أو أحيائهم أو أجزاء أخرى من سوريا. لكن لم يكن هذا هو الحال حقًا داخل مدينة دمشق. لهذا السبب أصبح الأمن الآن مصدر قلق في المدينة، لمعرفة ما إذا كانت الجماعات المتمردة ستكون قادرة على توفير الأمن بنفس الطريقة التي كانت قادرة عليها في حلب. في حلب، كانت المدينة تحت سيطرة مجموعة مسلحة واحدة فقط، هيئة تحرير الشام. في دمشق، كان وضع المدينة مختلفًا، ولكن تدريجيًا - على مدار اليومين أو الثلاثة الماضيين - كانت هيئة تحرير الشام تحاول فرض سيطرتها على المدينة. لقد كانوا يحاولون حماية المباني العامة بعد نهبها وهم يعرضون بعض الرؤية لانتقال السلطة. لا يزال هذا الأمر غامضًا وخطيرًا للغاية. لا نستطيع حقًا معرفة ما يجري.



جايك تابر: ناتاشا، يبدو أن زعيم هيئة تحرير الشام يحاول في تصريحاتها العامة أن يضفي نبرة معتدلة، على الأقل نسبيًا. فهو يزعم أنه يعارض التكتيكات الوحشية التي تستخدمها الجماعات الجهادية الأخرى. اليوم، أصدروا عفوًا عامًا عن الجنود في الجيش السوري الذين تم تجنيدهم وإجبارهم على الخدمة. ما رأيك في هذه الخطوة؟ وإلى متى تعتقدين أن هذا المظهر المعتدل يمكن أن يستمر؟



ناتاشا هول: شكرًا جزيلاً لاستضافتي، جيك. إنه سؤال رائع وأعتقد أنه لا يزال يتعين علينا رؤية الكثير. ولكن ما نعرفه هو أن الجولاني يفعل ويقول الأشياء الصحيحة. فور دخوله مدينة حلب، حاولوا منع النهب وحماية المباني الحكومية كما ذكر إبراهيم. قاموا أيضًا بالتجول لطمأنة ليس فقط الأقليات والمسيحيين وغيرهم، ولكن أيضًا أولئك الذين كانوا يعيشون في المناطق التي يسيطر عليها النظام في الجزء الغربي من المدينة طوال فترة الصراع، بأنهم لن يتعرضوا لأي أذى. ومؤخرًا، رأينا بيانًا آخر من هيئة تحرير الشام يقول بشكل أساسي أنه لا ينبغي لأي من أعضائها التدخل في ملابس المرأة بشكل أساسي. لذا، يمكننا أن نرى أن هناك حماية للأقليات ونأمل أن تكون هناك حماية لسبل العيش أيضًا. أعلم الآن أن هناك بحثًا عن أنواع معينة من مسؤولي النظام في أجزاء من الساحل، في اللاذقية وفي دمشق. نأمل أن يؤدي ذلك إلى نوع من جهود المساءلة السلمية. ولكن لا يزال هناك احتمال لحدوث الكثير من التوترات. ومن غير الواضح أيضًا ما إذا كانت هيئة تحرير الشام ستكون قادرة حقًا على السيطرة على المشاعر المتزايدة بين السكان الذين عانوا بوحشية تحت حكم هذا النظام ،ليس فقط لمدة 13 عامًا، ولكن حقًا لأكثر من نصف قرن.



جايك تابر: إبراهيم، بالعودة إلى البحث عن كل هؤلاء السوريين المفقودين وغيرهم في ذلك السجن المروع، لاحظت أن تصميم السجن وغياب المخططات يجعلان عملية البحث أكثر صعوبة. ماذا تسمع؟ هل هناك أي أمل في العثور على المزيد من الناس هناك وأن يكونوا على قيد الحياة؟



إبراهيم الأصيل: كما تعلمون، هذا سؤال صعب للغاية بالنسبة للعديد من الأسر والأمهات حول تلك السجون الذين يحاولون على الأقل إيجاد الحل. أعتقد أن الخطوة التالية ستكون البحث عن المقابر الجماعية حول تلك السجون. ولكن كما تعلمون، عندما أنظر إلى ما يحدث في تلك السجون، وعندما أنظر إليهم وهم يحاولون العثور على سجناء بين الشقوق في الجدران، وبينما يحفرون في الأرض محاولين انتشالهم، بالنسبة لي، هؤلاء هم السوريون الذين ينظرون إلى سوريا الأسد ويحاولون العثور على أي ناجين ويحاولون النظر إلى تلك الزنازين المظلمة. وعندما رأيت المعارضة، أن الكثير منهم أرادوا الوصول إلى تلك السجون قبل أن يريدوا الوصول إلى القصر الرئاسي نفسه في دمشق - هذا يخبرنا كثيرًا عن جوهر هذه الانتفاضة، ولماذا حمل الناس السلاح وقالوا: أيًا كان ما سيحدث لي، سأقتل أو أُقتل، لكنني لن أعود إلى تلك السجون مرة أخرى. هذا هو جوهر الانتفاضة السورية، ومراكز الاعتقال هذه التي صُممت لحكم المجتمع السوري من خلال الخوف هي رمزية جدًا لما كانت عليه سوريا الأسد. والآن، هذا القتال للعثور على الناجين، هو رمزي أيضًا.



جايك تابر: حسنًا، شكرًا لكما.