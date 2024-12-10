وثقت كاميرا CNN ومراسلة الشبكة كلاريسا وارد في تقريرها المصور، احتفالات السوريين في شوارع دمشق ابتهاجًا بنهاية حكم نظام الأسد الذي استمر خمسة عقود من الزمن.

وتضمن لقاء المراسلة مع شابة سورية متواجدة ضمن الحشود المحتفلة وكان ردها على سؤال عن شعورها في هذه اللحظات حيث قالت: "كما ترون، هذا هو 50 سنة من الصمت. هذا هو رد الفعل.. 50 سنة أبقانا في الظلام. لقد بقينا أمواتًا. هذا هو رد فعل الشعب السوري بعد 50 عامًا من هذا النظام من هذا الموت من هذا الظلام. هذا هو الجيل الجديد الذي سيخرج إلى النور الآن. لذلك هذا هو رد الفعل." وأضافت بالقول: "بالنسبة لي كابنة تبلغ من العمر 25 عامًا، هذا هو والدي وهذه هي والدتي. هذا هو رد فعل لا يوصف. هذه أنا أتيت إلى النور مرة أخرى. إنه ولادة الشعب السوري مرة أخرى."