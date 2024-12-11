كيف قد يؤثر سقوط الأسد على النفوذ الروسي بسوريا

مع بدء السوريين عصرًا جديدًا بعد الإطاحة بالدكتاتور بشار الأسد، الذي حكم البلاد لفترة طويلة، تخشى روسيا أن يكون عصر وجودها العسكري الضخم في سوريا قد اقترب من نهايته.

لقد حذر القائد السابق للقوات الروسية في سوريا وعضو البرلمان الآن القيادة الروسية بعدم تقديم التنازلات.

ولكن ما مقدار القوة التي لا تزال روسيا تمتلكها في سوريا؟

يسيطر الكرملين على التلفزيون، ويخطط لما قد يأتي بعد ذلك، مع خرائط تظهر القواعد الروسية في سوريا. يعترف أحد الضيوف بأن موسكو فوجئت مرة أخرى.

حيث قال كونستانتين زاتولين، وهو عضو في البرلمان الروسي، إن "التفكير في كيفية حدوث كل شيء في سوريا يذكرني بكيفية حدوث كل شيء في أوكرانيا في عام 2014. أريد أن أسلط الضوء على درس عالمي واحد للقوى العالمية: لا تأخذوا التفكير المتفائل على أنه واقع. عندما تنهار قوة في غضون أيام ولا تستطيع حماية نفسها، فإن هذه النتيجة".

لسنوات، كان الجيش الروسي هو الذي أبقى نظام الأسد في السلطة. كانت القوات الجوية الروسية تقصف الجماعات المتمردة، بينما كانت البحرية تطلق صواريخ كروز على مسلحي داعش في شرق سوريا.

في المقابل، أعطى الأسد موسكو عقد إيجار لمدة 49 عامًا لكل من قاعدتها الجوية الرئيسية بالقرب من اللاذقية وميناء عسكري في طرطوس، مما يسمح لفلاديمير بوتين بفرض قوته في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

حقيقة أن روسيا لديها أصولها العسكرية في سوريا تجعل موسكو أيضًا لاعباً رئيسيًا في الشرق الأوسط. لكن الروس يعترفون الآن بأن هذا الوضع في خطر.

بعد أن كان ذات يوم حليفًا رئيسيًا للزعيم الروسي، سمح بوتين للأسد وبعض أفراد عائلته بالفرار إلى موسكو.

وتأمل موسكو ألا تعني نهاية حكم الأسد نهاية مشاركتها العسكرية في الشرق الأوسط أيضًا، مع الاعتراف بأنه من السابق لأوانه التنبؤ بذلك.

