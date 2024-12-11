يدعو المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا إسرائيل إلى وقف هجماتها في سوريا بينما تتهم دول الشرق الأوسط إسرائيل باستغلال عدم استقرار سوريا لتنفيذ عملية جديدة للاستيلاء على الأراضي. تناقش مذيعة CNN، إيليني جيوكوس، هذه الضربات الإسرائيلية مع العقيد المتقاعد في القوات الجوية الأمريكية والمحلل العسكري، سيدريك لايتون.

نستعرض لكم فيما يلي نص الحوار الذي دار بينهما:

إيليني جيوكوس: الأخبار الواردة وآخر الأخبار من القوات الإسرائيلية التي تقول إنها دمرت الأسطول البحري السوري في محاولة لمنع أي أسلحة إلى الأيدي الخطأ. ما هو رد فعلك الأولي على هذا؟



سيدريك لايتون: حسنًا، إنه وضع غير عادي تمامًا، إيليني. من الرائع أن أكون معكم. عندما ننظر إلى الأسطول البحري السوري، كان أسطولًا صغيرًا نسبيًا ونحن لا نتحدث عن لاعب رئيسي في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​من حيث القوات البحرية. ولكن هذا مهم، لأن إيران وحزب الله التابع لها استخدما البحرية السورية في كثير من الأحيان لنقل الأسلحة من إيران ثم عبر سوريا ونقلها إلى أماكن مثل لبنان ثم إلى غزة بالطبع. أعتقد أن حماس استفادت أيضًا من قدرتها على نقل الأسلحة بهذه الطريقة. لذا فإن البحرية السورية كانت بمثابة قوة داعمة لهذه الجهود. كما دعمت الوجود البحري الروسي في شرق البحر الأبيض المتوسط، والذي لا يزال موجودًا في طرطوس، وهذا مهم بالطبع. ولكن الطريقة التي فعل بها الإسرائيليون هذا الأمر، من الواضح جدًا أنهم يحاولون، في الأساس، القضاء على القدرات العسكرية السورية، وجعلها مكانًا مختلفًا تمامًا عندما يتعلق الأمر بتوازن القوى العسكرية في شمال الشرق الأوسط.



إيليني جيوكوس: نعم، سيدريك. أعني أننا ننظر الآن إلى صور الدمار الهائل، وحجم تدمير هذا الأسطول البحري. إنه أمر لا يصدق حقًا أن نرى ذلك، في وقت نسمع فيه عن الكثير من الضربات الجوية في سوريا، وبالطبع تقول إسرائيل إنها تستهدف أهدافًا عسكرية وتستهدف أسلحة كيميائية وما إلى ذلك. أتساءل - من منظور عسكري - ماذا ستفعل الجماعات المتمردة في سوريا الآن بشأن هذه الهجمات وما إذا كان هذا يثير قلقك؟



سيدريك لايتون: نعم. إذًا، كما تعلمين، إنها بالتأكيد قضية مهمة يا إيليني بالنسبة لقوات المتمردين، لأنهم الآن غير قادرين على الاستيلاء على ما بناه نظام الأسد من حيث قدراتهم العسكرية. كان نظام الأسد دولة عميلة، ليس فقط لإيران، بل وأيضًا لروسيا. لذا فإن الكثير من المعدات التي نراها في هذه المقاطع هي في الواقع معدات روسية في الأصل تم التبرع بها لسوريا على مدار السنوات الخمسين الماضية من حكم نظام الأسد حقًا. لذا من منظور المتمردين، هذا يضعف قوتهم المحتملة من الناحية العسكرية. الآن، سيكون لديهم بعض المشاكل في الاستيلاء على هذه المنشآت. سيواجهون بعض المشاكل في الاستيلاء على الأسطول البحري من البحرية السورية السابقة بسبب قضايا التدريب وقضايا الأفراد وقضايا الولاء وكل هذه العوامل. ولكن الآن، في الأساس، ما فعله الإسرائيليون هو أنهم أعادوا رسم الخط الأساسي وأوضحوا أنهم لا يريدون للسوريين، مهما كان شكل حكومتهم، أن يمتلكوا هذه القدرة، حتى لو كانت صغيرة.

إيليني جيوكوس: نعم، نحن نسمع أيضًا عن الضربات الجوية في دمشق، وهناك بعض الأشياء التي تجري الآن سيدريك. نعلم أيضًا أن بعض الدول العربية أدانت ما نراه الآن في سوريا - الضربات التي شنتها إسرائيل. والأهم، من منظور الهدف العسكري، ما الذي تقرأه في هذا الأمر وخاصة أننا نشهد ضربات في دمشق؟



سيدريك لايتون: نعم، دمشق هي بالطبع المركز العصبي لكل ما يتعلق بالحكومة في سوريا. عندما كان نظام الأسد موجودًا، سيطر على دمشق بشكل أساسي. لقد كانت في الأساس مركزية نظرًا إلى أنها أكبر مدينة، كما تعلمون، ومن الناحية الاقتصادية، كانت ثاني أكبر مدينة بعد حلب بشكل عام، ولكنها لا تزال مكانًا رئيسيًا يتم من خلاله إدارة كل شيء. وما حدث أيضًا أثناء حكم نظام الأسد هو أنهم ركزوا الكثير من قوتهم العسكرية ومرافق أبحاثهم ومرافق تخزينهم، وبعض مرافق تخزين الأسلحة الكيميائية، على سبيل المثال في منطقة دمشق. لذا فإن ما يفعله الإسرائيليون هو أنهم، في الأساس، ينظفون كل شيء من وجهة نظرهم، وما يحاولون القيام به هو التأكد من أن أي نظام سيخلف الأسد في سوريا لن يتمكن من استخدام الأصول العسكرية التي كانت جزءًا من ترسانة الأسد. لا تشمل هذه الأصول القطع البحرية التي رأيناها سابقًا فحسب، ولكن على وجه التحديد أصول سلاح الجو في دمشق، والتي تركزت إلى حد كبير حول تلك المدينة. الشيء الآخر الذي يحاولون القيام به، بالطبع، هو التأكد من أن أي نوع من الأسلحة غير التقليدية، سواء كانت أسلحة بيولوجية أو أسلحة كيميائية يُعتقد أنها لا تزال بحوزة نظام الأسد، فإنهم يريدون التأكد من عدم إمكانية استخدامها بأي شكل من الأشكال. نحن نعلم أن الأسد، بالطبع، استخدم هذه الأسلحة ضد شعبه في عدة مناسبات خلال الحرب الأهلية السورية. ومن المثير للاهتمام أن الجماعات المتمردة قدمت تأكيدات بأنها لا تريد استخدام هذه الأسلحة الكيميائية ضد شعبها أو في دور معادٍ أجنبي. لا يبدو أنهم منزعجون من هذا، ولكن بالطبع سيكونون منزعجين من انتهاكات السيادة السورية، وقضايا مثل تلك التي تعرف بوضوح أن الدول العربية اشتكت منها، وربما ستستعين بالأمم المتحدة على هذه الجبهة أيضًا.