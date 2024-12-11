أظهرت لقطات نشرتها قوات الجيش الإسرائيلي الدمار الناجم عن الغارات الجوية الإسرائيلية على سوريا.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ نحو 500 غارة في أنحاء سوريا على مدى يومين.

يأتي هذا بعد أيام من إشادة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بانهيار نظام بشار الأسد باعتباره "يومًا تاريخيًا في تاريخ الشرق الأوسط".

استهدفت خلاله إسرائيل، البحرية، والمطارات، والأسلحة الكيماوية، وإنتاج الأسلحة. ووفقًا لوزير الخارجية الإسرائيلي، فإن الهدف هو منع وقوع أي أسلحة في أيدي المتطرفين.

كما أرسلت إسرائيل قوات برية إلى سوريا داخل وخارج المنطقة منزوعة السلاح التي تفصل مرتفعات الجولان المحتلة عن بقية سوريا.

وقد أدانت الدول العربية إسرائيل لاستغلالها انهيار نظام الأسد لتنفيذ ما وصفته بالاستيلاء على الأراضي.