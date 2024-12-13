من الصعب النظر إلى الجثث الملطخة بالدماء والمتضررة داخل مشرحة مستشفى المجتهد - فهي دليل ملموس على النظام الوحشي للدكتاتور السوري المخلوع بشار الأسد.

ولكن حشوداً من الناس اليائسين ينتظرون لرؤيتها، على أمل الحصول أخيراً على إجابة لما حدث لأحد أحبائهم.

"أين هم؟"، تتوسل إحدى النساء. "أمي، لقد اختفت منذ 14 عامًا، أين هي؟ أين أخي، أين زوجي، أين هم؟".

تم العثور على حوالي 35 جثة في مستشفى عسكري في العاصمة السورية دمشق، بعد أيام من سقوط النظام. ويعتقد أنهم من بين آخر ضحايا الأسد. يشير رجل إلى ملابسهم الممزقة ويقترح أنهم كانوا معتقلين في سجن صيدنايا سيئ السمعة.

يتم التعرف على الجثث فقط من خلال أرقامها داخل المشرحة. ومع عدم وجود مساحة كافية، يتم إنشاء منطقة مؤقتة بالخارج حيث تتجمع العائلات، مستخدمين أضواء هواتفهم المحمولة للنظر إلى وجوه الموتى، بحثًا عن ملامح يتعرفون عليها.

لكنهم يرون أيضًا الجروح المروعة التي تبدو متسقة مع التعذيب، الأمر الذي دفع امرأة كانت تبحث بين الجثث إلى التقيؤ وهي تغادر المشرحة.

اتهم الدكتور أحمد عبد الله، وهو موظف في المشرحة، نظام الأسد فيما يتعلق بالجثث، قائلًا لشبكة CNN: "هذه جريمة النظام - الطريقة التي عذبوا بها الناس، لم يعذبوا الناس بهذه الطريقة حتى في العصور الوسطى".

صرخت امرأة تقول إن ابنها الوحيد اختطفه النظام قبل 12 عامًا، قائلة: "أسأل الله أن يحرقه، هو وأولاده. أتمنى أن يحترق، كما أحرق قلبي".

لم تتوفر أية معلومات لأسر المفقودين منذ فترة طويلة، وكل ما يريده الناس في المشرحة هو الحصول على إجابات، حتى ولو كانت على شكل جثة.

كانت حكومة الأسد معروفة بحفظ السجلات الدقيقة. فقد قام أحد المنشقين الذي عمل ذات يوم كمصور في الشرطة العسكرية السورية بتهريب ما يقرب من 27000 صورة في عام 2014، تم التقاطها في مستشفى عسكري، حيث قال إنه تم إحضار "معتقلين قتلى". وأظهرت الجثث في الصور علامات الجوع والضرب والخنق وأشكال أخرى من التعذيب والقتل، وفقًا لتقرير عن الصور جمعها فريق من المدعين العامين في جرائم الحرب وخبراء الطب الشرعي.

ولا تزال كميات هائلة من ملفات السجناء محفوظة في ما يسمى "فرع فلسطين" التابع للمخابرات العسكرية في جنوب شرق دمشق. وجدت شبكة CNN أدلة في المنشأة على أن الضباط أحرقوا بعض الوثائق ودمروا محركات الأقراص الصلبة قبل الفرار، لكن الرعب الذي أحدثوه كان على نطاق واسع، لدرجة أن الكثير من الأدلة قد خلفوها وراءهم.