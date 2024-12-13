عندما اندلعت الانتفاضة ضد نظام الأسد في عام 2011، كان مازن الحمادة من بين أوائل الذين انضموا إلى الاحتجاجات في مدينته، دير الزور، مما جعله هدفًا للنظام.

في عام 2012، اعتقلته قوات الأمن بعد تهريب حليب الأطفال إلى ضاحية محاصرة بدمشق.

لمدة عامين تقريبًا، تحمل تقنيات تعذيب تعود إلى العصور الوسطى. اغتصاب وضرب وإساءة نفسية. وقال في وقت لاحق إنه اعترف بجرائم لم يرتكبها عندما قام أحد الضباط بتثبيت المشبك حول قضيبه، وشده بقوة أكبر حتى جعله الألم يشعر وكأن عقله سينفجر.

وعندما أطلق سراح الحمادة، عاد إلى دير الزور ليجد مدينته مدمرة، وخوفاً على حياته، فر من سوريا إلى هولندا في عام 2014 وتعهد بإخبار العالم بقصته.

تحدث إلى صحفيين والتقى بمسؤولي البيت الأبيض وناشد المشرعين الأمريكيين، ولكن لم يتغير شيء. شعر مازن بالهزيمة والحنين إلى الوطن، كما قال صديقه وزميله الناجي من السجن، عمر الشغري، والذي أكد أنه "عندما خرج (الحمادة) وعاش في هذا العالم، رأى أن العالم لا يهتم. كان هذا الأمل الوحيد الذي كان لديه للعيش من أجله، بأن العالم يهتم بما يكفي ليذهب وينقذ رفاقه في الزنزانة الذين تركهم وراءه".

عاد الحمادة إلى دمشق في فبراير 2020، واختفى قسراً مرة أخرى على الفور تقريبًا، وكان مصيره مجهولًا حتى سيطر المتمردون على دمشق وفتحوا سجون سوريا.

ظهرت صور لجثة الحمادة على الإنترنت، وكانت متضررة بشكل بشع للغاية. لقد قُتل داخل سجن صيدنايا سيئ السمعة، وألقيت جثته بمستشفى قريب، كما تقول عائلته، قبل أسبوع واحد فقط من تحقيق حلمه بسوريا الحرة.

لكن شهادته ضد الطغيان ستظل خالدة، كما أكد الشغري، قائلًا: "ستُستخدم قصته دائمًا كدليل وشهادة ضد هذا النظام الذي يجب مقاضاته".

أحد أوائل الذين وقفوا في وجه الأسد كان من آخر ضحاياه، والآن، يقول حكام سوريا الجدد إن تحقيق العدالة له ولعدد لا يحصى من الآخرين هو مهمتهم.